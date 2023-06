Učiteľ karhá žiaka, že dával dobrý pozor.

Áno, Smer a spol. predvolebne klamú a je to nanajvýš podlé a určené veľmi špecifickému publiku. Smiešne to začína byť, keď im to idú na oči vyhadzovať majstri žánru z OĽaNO a bývalého OĽaNO.