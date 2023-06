ZKH píše: Instagram propaguje pedofilnú sieť. Kedy povieme stop?

Súhrn týždňa Zuzany Kovačič Hanzelovej.

Hoci všetci akosi tušíme, že zveriť najväčšie sociálne siete Markovi Zuckerbergovi bez akejkoľvek kontroly bol naozaj blbý nápad, rozsah jeho škôd je oveľa väčší, ako sme si mysleli.

Už vieme aj cítime sami na sebe, že facebook dokáže zničiť demokraciu a absolútne poblúzniť ľudí. Máme štúdie na to, že instagram vážne škodí psychickému zdraviu najmä mladých dievčat. To, čo tento týždeň zverejnil Wall Street Journal , však presahuje všetky šialené predstavy, ktoré sme vôbec o firme Meta mali.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Instagram pomáha prepájať a dokonca propaguje rozsiahlu sieť profilov, ktoré otvorene ponúkajú, predávajú alebo kupujú pedofilný obsah. A ak vás trochu prekvapilo slovo propaguje, novinári zistili, že instagram nie je len prostriedok pre pedofilov, ale jeho algoritmy ho priamo propagujú.

Pedofilov instagram prepája a naviguje ich priamo k predajcom takéhoto obsahu využitím ich softvéru, ktorý odporúča záujmy a obsah, ktorý by sa používateľom mohol páčiť. A neboli to žiadne tajné hashtagy, ktoré pedofili používajú. #pedowhore a #preteensex je hádam jasné aj niekomu slaboduchejšiemu. Niektoré profily sa tvária, že ich spravujú deti samy, a v opisoch profilov majú vety ako „little slut for you“ alebo po slovensky malá štetka pre teba.

Funguje to tak, že na profiloch sa priamo môžete prelinkovať na menu obsahu. Používajú to aj známe profily, ktoré linkujú články práve v „bio“, ktoré máte v profile. Namiesto toho tieto pedofilné profily majú v menu priamo ceny za video s deťmi, ktoré si ubližujú, ale aj fotky s maloletými, ktorí majú sex so zvieratami. Za správnu cenu dokonca v takomto menu nájdete aj ponúkané deti, ktoré sú pripravené aj na osobné stretnutie.

Mozog vám vybuchne ešte pri ďalších dvoch veciach. Prvá je, že na týchto zisteniach robili traja (!) ľudia s pomerne obmedzeným prístupom. Keby si Meta robila svoju prácu, prístup, ktorý majú k vlastným algoritmom a obsahu, je násobne jednoduchší. Traja ľudia prišli na niečo, čo Meta ani netušila.

Ak Mark Zuckerberg hovorí, že nevie riešiť psychické zdravie detí a nie je jasné, čo ho vlastne zhoršuje, myslím, že predávanie detí na jeho vlastnej sieti pedofilom je pomerne jasná vec. Je trestuhodné, že taká obrovská a bohatá firma absolútne kašle na bezpečnosť detí.

Traja ľudia, ktorí robili na tomto článku, si založili testovacie profily. Stačilo, ak si pozreli jeden jediný profil s takýmto obsahom, instagram ich okamžite bombardoval s „odporúčané pre vás“, kde im priamo ponúkal pedofilný obsah, rovnako ako profily prelinkované na takéto platformy mimo instagramu.

Investigatívny článok ukázal, že Meta síce má automatický softvér na detekciu pornografického obsahu, ktorý však nevie reagovať na nové obrázky a nový obsah ani na snahy predávať takýto obsah na instagrame. Zároveň majú instagram a Meta oveľa väčšie problémy ako iné siete - twitter alebo snapchat. Je to práve pre spôsob, akým je nadizajnovaná celá sieť instagram a algoritmus, ktorým propaguje obsah.

Druhý bod, keď vám exploduje hlava, je, že instagram dovolí svojim používateľom vyhľadávať kľúčové slová, ktoré ich vlastné algoritmy detegujú ako problematické. Ak také niečo zadáte do vyhľadávania, instagram vám ponúkne hlášku, kde vás upozorní, že výsledok takéhoto vyhľadávania by mohol obsahovať sexuálne zneužívanie detí, a poznamená, že produkcia a konzumácia takéhoto obsahu môže spôsobiť extrémnu ujmu deťom. Potom vám instagram ponúkne dve možnosti - zistiť si o tom viac alebo vyhľadať výsledky napriek tomu.

Čo presne sa ešte musí všetko stať, aby sme začali brať vážne reguláciu sociálnych sietí? Koľko detí ešte musí trpieť? Koľko životov, rodín, krajín ešte musia zničiť? A ako sa asi ráno Markovi Zuckerbergovi vstáva a pozerá do zrkadla? Keď raňajkuje so svojimi dvoma malými deťmi, predstaví si aj tie, ktoré každý deň trpia jeho produktmi?

Podcast týždňa: Opäť Ezra Klein

Nedávno som vám sem dávala diel Ezra Klein show o psychickom zdraví detí. Bol to vtedy prvý diel a hovoril o šialenom náraste psychických problémov detí. Podľa niektorých odborníkov je to najmä sociálnymi sieťami a mobilmi.

Ezra nahral aj druhú epizódu, rovnako zaujímavú. Klinická psychologička Lisa Damour však hovorí, že za to nemôžeme viniť len mobily. Nástupom internetu a sociálnych sietí totiž ľudia začali tráviť oveľa menej času osobne. A práve to spôsobuje ich zlý psychický stav. Človek je totiž tvor spoločenský a potrebuje ľudskú blízkosť, stretávanie a spoločnosť.

V podcaste je aj veľa tipov na to, ako pomôcť tínedžerom lepšie zvládať náročné obdobie dospievania a je to rovnako zaujímavé pre rodičov ako pre ľudí, ktorí deti nemajú.

Video týždňa: Fero Joke

František Košarisťan alias Fero Joke prišiel do štúdia aj s dvoma soškami Social awards Slovakia. Aj tento rok vyhral absolútnu cenu verejnosti a rozprávali sme sa veselo aj smutne. Fero sa totiž rozhodol predať svoj dom na Záhorí, pretože ako známy gej tam zažíva veľa hejtu a na plot mu dokonca nastriekali hanlivé slová.

Feri je vzácny človek a rozhovory s ním ma vždy naplnia pokojom aj šťastím. Sám však často prechádza psychickými problémami a nebojí sa o tom otvorene hovoriť. Rozhovor s Ferom Jokem bol highlight môjho týždňa.

Načítavam video... https://cdn.jwplayer.com/players/HUQa0Obb.html

Hudobná bodka: Anouk

Aj mňa sem-tam prepadne nostalgia, obzvlášť pri pesničke Michel od Anouk. Text je o dávnej láske, o spomienkach aj o tom, že niekedy si spomeniete aj na dávnejšie vzťahy a dúfate, že človek, ktorý vás formoval, sa má dobre.

Holandská speváčka Anouk je dnešnou bodkou na záver, dajte si trochu nostalgie aj vy. Video sa vám spustí kliknutím na obrázok.

Toto bolo päťdesiate ôsme vydanie newslettra ZKH píše. Ďakujem, že nás čítate a počúvate.

Prihláste sa zadarmo na odber newslettra ZKH píše. Prihlásiť odber>