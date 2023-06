OĽaNO si zase pôjde po voličov KDH (komentár)

KDH má prevahu, nemá nič s Matovičom.

Vyzerá to tak, že spájanie skutočné aj fantómové sa chýli ku koncu. Tiež sme prežili viac-menej v zdraví kolo otázok, kto s kým pôjde a koho vylučuje. A keďže sme to vydržali, zaslúžime si postup do ďalšej komnaty, kde sa strany preťahujú o podobného voliča.

Hľa, Uhrík pozval občana s obavou o svoju národnú identitu, aby vyberali jeho a Danka nechali venovať sa advokácii v Revúcej. Strojca stožiara sa nedal a odkázal voličom, že nerozhodujú súčasné percentá, ale schopnosť tvoriť koalície.

A teda, on už raz s Ficom bol vo vláde a teší sa tam znovu.

V podobnej fáze sú aj strany, ktoré pasú po voličoch frustrovaných obavami o svoj rod a rodinu. Keďže KDH pribralo na kandidátku Ferka Mikloška a ten prejavil kus dobrej vôle dohodnúť sa aj s prípadnými koaličníkmi z liberálnych strán (lebo Smer a fašisti neprichádzajú do úvahy), v OĽaNO sa budú snažiť zopakovať svoj trik s Hlinom.