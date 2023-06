Putinizmus je boľševizmus, ktorý sa tešil beztrestnosti

Ak ich nezastavíme, vrátia sa znova.

Text vyšiel pôvodne na webe Visegrad Insight v rámci štipendijného programu Budúcnosť Ukrajiny.

Dlhá história masového násilia voči nevinným ľuďom je hnacou silou bezohľadného konania Ruska na Ukrajine. Teraz už zahŕňa aj environmentálnu katastrofu, ktorá postihla tisíce ľudí.

Po zásahu raketou ľudia počuli hlas Halyny ešte päť dní. Ruku jej pritlačil kameň, ktorý na ňu spadol po tom, ako sa zrútil celý dom.

Tí, ktorí prežili, a niektorí zo susedov sa jej snažili nosiť jedlo a pitie. Nedokázali ju však dostať von. Mesto bolo vo vojnovom stave, bombardované každú minútu a záchranné služby nefungovali. Žila päť dní, potom nastalo ticho.

Ich hlasy bolo počuť

K úderu došlo 9. marca 2022. Ruská armáda sa snažila obsadiť Izium, mesto na východe Ukrajiny, strategické miesto na ceste medzi Charkovom a Slovianskom. V to ráno Rusi zhodili obrovské bomby na dve päťposchodové obytné budovy, jednu po druhej.

Budovy boli plné ľudí a väčšina z nich sa skrývala v pivniciach. Domy boli postavené z tehál, ale suterén betónový a mal zachrániť tých, ktorí sa skrývali pred bombami. To sa však nestalo. V jednej budove zahynulo 52 ľudí. Ďalšie desiatky v inej – jej dvojčati na druhej strane cesty.

Šesťdesiatročný Mychajlo, ktorý súhlasil, že sa s nami porozpráva, 9. marca 2022 prišiel v priebehu niekoľkých sekúnd o sedem členov svojej rodiny. Tri z jeho vnúčat, jeho dcéra a jej manžel, jeho manželka a jej teta. Porozprával nám aj príbeh Halyny. Neviem, ako po tom všetkom prežil. Neviem, prečo sa rozhodol nezblázniť.

Celý mesiac po útoku žil Mychajlo vedľa tejto budovy, ako nejaké domáce zviera, a chránil ju pred rabovaním. Až v apríli 2022, po troch týždňoch, sa začali výkopové práce. Boje sa skončili, Rusi obsadili Izium – kontrolovali ho až do septembra 2022, keď ho ukrajinská protiofenzíva získala späť. Mychajlo dostal telá svojich príbuzných až po viac ako mesiaci po ich zabití.

O svojich milovaných ste prišli v priebehu niekoľkých sekúnd, bolo ich sedem. Ich telá dostanete až o 40 dní. Pochováte ich na cintoríne. Každý deň sa k nim vraciate a rozprávate sa s nimi. Počúvate ich ticho. Spomínate na ich spôsob rozprávania a pohybu. Spomínate na vlasy svojej vnučky, aké boli jemné. Nezomriete.

Väčšina z týchto ľudí prišla o život na mieste. Niektorí z nich, ako Halyna, ešte žili a ich hlasy bolo počuť. Hlasy boli posledným svedectvom, že boli nažive.

V oboch týchto iziumských budovách sa zrútili ich centrálne časti. Ostatné dve krídla stále stoja, zničené zvnútra. Vyjdeme na piate poschodie jedného z krídiel a zastavíme sa pred klavírom, ktorý zostal nehybne stáť nad priepasťou. Makabrózny symbol života, ktorého hlasy boli odrezané.

Podobné budovy sme videli v Borodianke, mestečku neďaleko Kyjeva. Aj tam išlo o nálet. Polovica budovy sa tiež zrútila.

Videli sme tiež raketové útoky priamo na obytné budovy. Budova v Dnepri, vedľa rieky, budova v Záporoží, na Sobornom prospekte, materská škola v Sloviansku, škola v Kosťantynivke. Boli sme vo všetkých. Počúvali sme ich ticho.

Všetko toto ničenie ďaleko presahuje otázky vojenskej taktiky. V hlave by malo byť niečo, čo vás prinúti zamyslieť sa nad tým, či je zhodenie bomby na obytnú budovu, v ktorej sa ľudia skrývajú v suteréne, nevyhnutná vec. Malo by tam byť niečo, čo vám povie, že nasmerovanie nepresnej rakety S-300, ktorá sa môže odkloniť od cieľa o stovky metrov, na obytnú budovu, v ktorej sú mierumilovní ľudia, nie je nevyhnutné.

Toto nie je otázka vojenskej stratégie alebo geopolitiky. Je to otázka morálky, otázka zla.

Očierňovanie obetí

Túto esej píšem v deň, keď ruská armáda vyhodila do vzduchu priehradu Kachovka, čím spôsobila veľkú ekologickú katastrofu na desaťročia dopredu. Stále nám chýbajú slová, ktorými by sme opísali, aké veľké budú jej dôsledky. Určite zničenie ekosystému na veľkom území. Putinizmus je o biofóbii.

Táto vojna bola možná, pretože tu, v tejto geografii, v Ruskom ovládanej východnej Európe, sa zabudlo na otázku zla. Zabudlo sa na otázku morálnych pravidiel. Nahradila ju otázka politickej nevyhnutnosti alebo náboženského a ideologického fanatizmu. Obidve tieto otázky vyzývajú k porušovaniu pravidiel a testovaniu svojej moci.

Keď v roku 2022 Rusi vstúpili do Iziumu alebo do Buče, v každom meste zabili stovky ľudí. Keď v roku 1918 ruskí boľševici pod vedením Michaila Muravjova vstúpili do Kyjeva, zabili niekoľko tisíc ľudí, pričom Muravjov sa tešil, že je „nemilosrdný“. Keď Rusi hovoria, že „si to môžu zopakovať“ , pričom majú na mysli víťazstvo v druhej svetovej vojne, myslia tým aj to, že si môžu zopakovať maximálne násilie.

Putin nie je len technokrat bezpečnostných služieb. Je dedičom ČK, NKVD a KGB, monštruóznych strojov na zabíjanie, ktoré popravovali ľudí bez súdu a akejkoľvek predstavy spravodlivosti. V niektorých momentoch roku 1937 Stalinovi kati zabíjali na jednej vojenskej strelnici až 500 ľudí denne, opití vodkou, aby potlačili akékoľvek ľudské city.

Keď Chruščov v roku 1956 odsúdil „kult osobnosti“ Stalina, nemal na mysli odsúdenie samotnej myšlienky represií a zločinov. Povedal len, že tieto represie zašli priďaleko. Boli namierené proti „vlastným“ ľuďom, ľuďom oddaným strane, verným boľševikom. Muravjovov „nemilosrdný“ postoj ku Kyjevu nebol výsledkom jeho psychologických sklonov, bol výsledkom boľševického postoja k násiliu.

Prečítajte si Leninove listy a inštrukcie z toho obdobia a všimnite si, koľkokrát nariaďuje nemilosrdné popravy. „Rasstreliť“ či „postrieľať ich všetkých“, je jednou z opakujúcich sa tém jeho textov v rokoch 1917 – 1918.

Putin je dedičom týchto ľudí. Je dedičom tých, ktorí obrátili pyramídu spravodlivosti naruby, tých, ktorí prinútili obete a páchateľov, aby si vymenili svoje miesta. Z obetí sa stali páchatelia a z páchateľov obete. Zabíjanie sa zmenilo na spravodlivosť a vrahovia na sudcov.

Keď sa Rusko pripravovalo na novú vojnu proti Ukrajine, opakovalo túto inverziu. Jeho propaganda opakovala, že Ukrajinci sú genocídni – a preto si zaslúžia genocídu. Presviedčalo svojich občanov, že Ukrajinci sú fašisti, a preto si zaslúžia fašistický prístup. Urobte z obete vraha, a potom odstránite morálne prekážky na zabitie obete.

Nacizmus je absolútne zlo – ale aj boľševizmus a stalinizmus sú absolútne zlo. Neschopnosť priznať si to – neschopnosť, ktorá vládla v európskom intelektuálnom diskurze dlhé desaťročia – je jednou z podmienok, ktoré umožnili súčasnú vojnu.

Na rozdiel od boľševizmu boli nacistické zločiny odsúdené. Zatiaľ čo zločiny boľševizmu, boľševický spôsob myslenia naďalej vládne. Putinizmus je boľševizmus, ktorý sa tešil beztrestnosti. Je to zlo, ktoré sa živí beztrestnosťou, ktoré sa chce opakovať a ktoré si toto opakovanie užíva.

Opakujúce sa zlo sa vráti, ak mu nebudeme náležite čeliť a nepotlačíme ho. Vrátilo sa na Ukrajinu – ako predtým do Sýrie, Čečenska, Bosny, Gruzínska; opakuje sa vzorec zo stalinských represií; Holodomor; deportácie krymských Tatárov; muravjovské zverstvá, iné zločiny.

Ak ich nezastavíme, vrátia sa znova. Ako hovoria, „zopakujú si to“.

