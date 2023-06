Fico cvičí, nadáva a klame. A je to úplne jedno

Voľby sa nemanipulovali ani vtedy, keď bolo na Slovensku výrazne horšie ako dnes.

Autor je prekladateľ a publicista

Nasleduje zoznam toho, čo tento týždeň robil Robert Fico.

Robert Fico robil kľuky, no a keďže celý týždeň pršalo, vyzeral pritom ako Rambo a Rocky v jednom. A ľudia hovorili, že Fico robí kľuky a vyzerá pritom ako Rambo a Rocky v jednom.

Robert Fico nadával na NATO a ľudia hovorili, že aha, Fico zase nadáva na NATO, ako keby to aspoň trochu prekvapovalo.

Robert Fico bol na podujatí americkej ambasády a ľudia sa smiali, že aha, Fico na Američanov nadáva a potom ide na ich akciu.

Lenže na druhý deň bol Robert Fico na ruskej ambasáde a ľudia kričali, že Fico bol na ruskej ambasáde a dnes už na ruskú ambasádu chodí len ten, kto na tom má konkrétny záujem.

Robert Fico tvrdí, že Amerika chce u nás ovplyvniť voľby a rovnako chce u nás voľby ovplyvniť aj NATO – čo je vlastne to isté –, no a práve preto Smer podal návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze k prípadnému ovplyvňovaniu volieb. Spolu s poslancom Tarabom; toho poznáte z kauzy „tvrdí kresťania“.

Okrem toho sa šíria reči, že štát ide dať peniaze Sorosovi, čo je absolútna hlúposť presne rovnako ako všetko doteraz spomenuté. Všetci zúčastnení to aj vedia, ale prečo z toho nespraviť kauzu?

No a okrem toho všetkého ešte Fico písal list generálnemu tajomníkovi NATO, ale namiesto toho, aby ho len tak poslal, ako sa s listami zvykne, zavesil ho na internet. A vyzýval prezidentku, aby zvážila zotrvanie vo funkcii, lebo Soros.

Prepáčte, naozaj sú to všetko hlúposti, ale potrebujeme ich pre pokračovanie.

Hlavná téma volieb

Čítam teraz jednu knihu o politickej komunikácii, ktorú som dostal ako darček, takže mám pocit, že všetkému rozumiem. Okrem iného sa v nej píše zhruba toto: predstavte si, že jedna strana príde s obvinením, povedzme, že budú „zmanipulované voľby“.

Je to síce kapitálny nezmysel, lebo voľby sa nemanipulovali ani vtedy, keď bolo na Slovensku výrazne horšie ako dnes, ale obvinenie padlo.

Ak ho začnete vyvracať a budete tvrdiť, že „zmanipulované voľby“ nehrozia, prehrali ste: prijali ste totiž súperov rámec, ktorý pracuje so slovným spojením „zmanipulované voľby“, a bez ohľadu na to, čo hovoríte, rezonuje práve formulácia o „zmanipulovaných voľbách“. Okrem toho ste reagovali, a tým ste priznali, že téma je téma.

Nehovoriac navyše o situácii, ktorú tu dnes máme, keď druhá strana hovorí to isté, iba naopak: to nie my, ale oni chcú zmanipulovať voľby.