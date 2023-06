Pellegrini povedal, pri kom by mu bolo lepšie (komentár)

Fica dnes dokáže účinne poraziť len Hlas.

Kadekto môže mať silné reči voči Smeru, ale keď ich vedie Pellegrini, naozaj na tom záleží. Ešte stále má totiž percentá na víťazstvo. A aj keby ich nemal, môže rozhodnúť, aká koalícia vznikne.

Aj preto Fico už mesiace žiarlivo viní Pellegriniho z chuti ísť po voľbách s liberálmi a žiadostivo si pýta záruky, že pôjde so Smerom.

Keby bol Hlas naozaj Smerom II, ktorým ho niektorí kritici krstia od počiatku, nemusel by Fico toľko doliezať, Pellegrini by mu kývol a bolo by zarobené na pekné percentá. Už dnes by sa mohli opájať tridsaťpercentným tandemom a posmievať sa spájačikom z chvosta prieskumov.

Lenže Pellegrini poslal Ficovi po víkende celkom iné odkazy.