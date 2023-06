Bez vôle k reformám smerujeme do veľkých problémov

Rast životnej úrovne neprevádza adekvátny rast výkonnosti našej ekonomiky.

Autor je ekonóm

Niektoré politické strany sa predbiehajú v tom, čo všetko a koľko dajú občanom, a nehovoria, že na to, aby to mohli dať, si štát musí požičať.

Už dnes máme astronomický dlh viac než 67 miliárd eur (pred pätnástimi rokmi to bolo len 24 miliárd), čo znamená, že sme v zadlžovaní štátu úspešne nastúpili na grécku cestu. Každoročne vydávame viac zdrojov, než sme schopní vytvoriť (v roku 2022 deficit 5,5 miliárd v roku 2023 plán 8,3 miliárd).

Hovoriť, že naše verejné financie sú v dobrom stave s ohľadom na vcelku prijateľný podiel deficitu na hrubom domácom produkte (HDP) v minulom roku je zavádzajúce, pretože zlá štruktúra našej ekonomiky predstavuje potenciálne riziká vývoja HDP v budúcnosti.

Bolo by dobre, keby aspoň niektorá politická strana prezentovala snahu o presadenie opatrení na zvýšenie výkonnosti ekonomiky, a teda tvorby finančných zdrojov. Predpokladá to však prijať v mnohých smeroch aj nepopulárne opatrenia, ktoré by nám dávali akú-takú nádej na lepšiu budúcnosť.

Cesta do pekla

Cesta znižovania DPH, daní z príjmu a odvodov len prehĺbi nerovnováhu medzi verejnou spotrebou a vytvorenými zdrojmi v ekonomike. Je to cesta do pekla, ktorej výsledkom je prejedenie budúcnosti, za ktoré zaplatíme už v krátkom čase výrazným znižovaním životnej úrovne.