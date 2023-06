Vláda sa správa ako poradca inej vlády (komentár)

Ódor možno zabudol, že už nie je poradca.

Programové vyhlásenie vlády Ľudovíta Ódora síce prichádza na svet ako tak trochu neželané dieťa, ale keďže milovníci inštitúcií chápu a ctia si rituálnu až slávnostnú povahu tejto ústavnej povinnosti, budú k nemu pristupovať s náležitou vážnosťou.A k tej, samozrejme, patrí aj formulovanie výhrad či otázok.

Iste si u Ódora nebudú brať osobne, že sa tu zameriame najmä na výhrady, veď čokoľvek by predstavili, niekomu by sa to mohlo zdať buď príliš technicko-údržbárske, alebo, naopak, neprimerane ambiciózne. Skromný komentátor sa radí skôr do toho druhého tábora.

Ako vieme, vláda dostala pri menovaní časovo aj vecne silne obmedzený mandát, ktorý priamo ani nepriamo nečerpá z ideovo-hodnotového ukotvenia parlamentných strán. To sa vláda snažila reflektovať tým, že svoju agendu rozdelila na krátkodobú a dlhodobú, ale nie vždy sme sa nechali oklamať.