Hrozí Putinovi, že ho zvrhnú jeho vlastní ľudia? (píše Petra Procházková)

Palácový prevrat v Rusku nie je zatiaľ pravdepodobný. No ani vylúčený.

Autorka je redaktorkou českého Deníka N

„Nemáme paláce, nemôžeme mať palácové prevraty, “ zavtipkoval ruský prezident Vladimir Putin . S palácmi to v Rusku také zlé nie je a sám Putin ich má niekoľko. No s palácovými prevratmi je to zložitejšie.

Od 24. februára minulého roka mi ľudia kladú otázku: kedy zvrhnú, otrávia, zastrelia či popravia vrchného veliteľa armády, ktorá zaútočila na Ukrajinu a desí svet? Vojnu vedie zle, vojvodca je mizerný, hospodár tiež nič extra. Lenže Rusko má svoje zákony.

Znovu sú tu reči o Putinovom konci

Najskôr to vyzeralo päťdesiat na päťdesiat. Všetci „putinológovia“ a znalci ruskej politickej kultúry vo februári a v marci 2022 predpokladali, že ruský prezident sa natoľko pomýlil v odhadoch a poškodil záujmy tých, ktorí ho roky držia pri moci, že jeho koniec je otázkou dní.

No Putin žije a je dokonca aj zdravší, ako sa pred pár mesiacmi písalo – prestal krívať, kašľať a tváriť sa neisto. Napriek tomu posledný vývoj na fronte a rozklad ruskej vládnucej elity, nezhody medzi vojenskými veliteľmi, úpadok morálky v najvyššom velení aj v zákopoch, obrovská emigrácia nespokojných a vystrašených Rusov, opovrhnutie Západu a závislosť od Východu, zablokované dolárové účty ruských zbohatlíkov, to všetko nahráva oživeniu nádejí na Putinov koniec.