Fico aj Matovič sa správajú ako poníky v manéži

Keby stranám išlo o verejné dobro, mohli by byť za Ódorovu vládu vlastne vďačné.

Správa o tom, že poslanci parlamentu nepodporili programové vyhlásenie vlády Ľudovíta Ódora, asi nikoho nevzruší. Bežný človek nesledoval napäto telefón, kedy vyskočí notifikácia o hlasovaní.

Potom, ako poslanci niekoľko dní simulovali diskusiu, opakovali svoje refrény o skorumpovaných oponentoch a amerických agentoch, výsledok bol predvídateľný. Vzrušenie by nastalo skôr v opačnom prípade, keby poslanci Smeru, fašisti alebo aj Igor Matovič urobili niečo vo verejnom záujme.

Táto politická reprezentácia sa správa ako poníky, ktoré ovládajú obmedzený počet trikov a dookola ich opakujú pre kockový cukor a potlesk voliča. Program je ošúchaný: za všetkým je veľký bábkar Soros a prezidentka. A teraz už aj Ódor, ktorý sa odvážil vyučovať na škole, ktorú Orbán dlhodobo prenasleduje.

Hoci členovia vlády stoja mimo volebnej kampane, nemajú stranícke záujmy ani benefity pre rodiny alebo finančnú stabilitu na štyri roky, niektorí poslanci im pripisujú záujmy, ktoré by vzhľadom na vymedzený čas vládnutia nemohli napĺňať.

Ódorova vláda má priviesť krajinu k predčasným voľbám a zabezpečiť, aby sa premiérsky úrad a ministerstvá aspoň do volieb nezneužívali na stranícke boje. Aby sa štátne zdroje alebo priestor, ktoré vládni predstavitelia dostávajú, nezneužívali na kampaň.

Aby premiér neodovzdával na poslednú chvíľu ihriská, aby si nenárokoval nezmyselné prejavy k národu na verejnoprávnej obrazovke. Aby vládne tlačovky neboli o tom, ako veľmi sa minister snaží a kto všetko kazí.

Keby stranám išlo o verejné dobro, mohli by byť za Ódorovu vládu vlastne vďačné. Nikto z politických hráčov sa momentálne nedostáva k výhodám vyplývajúcim z najvyšších pozícií.

Keby si to aspoň na chvíľu priznali, volič by si mohol povedať, že vláda, ktorá permanentne neotravuje svojich občanov s nápadmi, čo by sa nekvalifikovali ani pre stredoškolskú súťaž, je prínosnejšia pre jeho mentálne zdravie a všeobecne aj pre spoločnosť.