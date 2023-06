ZKH píše: Kult mladosti je zradná pasca pre všetkých

Súhrn týždňa Zuzany Kovačič Hanzelovej.

O dva týždne budem mať narodeniny a oslávim 35 rokov. Je fascinujúce sledovať, ako sa človeku mení život a ako sa z ničoho nič menia ľudia v okolí a ich slovník. Na jednej strane som ešte stále v maskulínnych prostrediach slečna. Na druhej strane prichádzajú výroky o tom, ako na svoj vek výborne vyzerám a ako nemám otvorene hovoriť, koľko mám vlastne rokov.

Starnutie je náročné - primárne najmä preto, ako sa k nemu stavia spoločnosť. Obzvlášť k ženám je totiž mimoriadne neláskavá. Nedáva vám totiž žiaden priestor na spokojnosť - najprv ste príliš mladá, sexuálny objekt, neskúsená, a zo dňa na deň sa to začne prepínať do toho, že svoje najlepšie roky máte už za sebou.

Fyzické nároky spĺňa asi päť percent populácie. A kým muži v našej spoločnosti vekom zrejú, ženy starnú. Ak ste slobodná, ušiel vám vlak. Ak ste vo vzťahu a nemáte deti, je načase! A ak ste vo vzťahu aj s deťmi, musíte si vybrať medzi kariérou a rodinou, lebo oboje sa dať nemá.

Algoritmy instagramu mi sem-tam ponúknu zaujímavú vec. Volá sa to before/after obrázky a v podstate sú to fotky svetových hviezd pred plastickými zákrokmi a po nich. Bez nejakého odporného ponižovania je to pre mňa vždy osviežujúce vidieť.

Stačí si pozrieť Kardashianky alebo iné hviezdy, ktoré celé dni nerobia nič iné, len sa starajú o svoj vzhľad. Dokola si treba pripomínať, že okrem toho, že do toho investujú strašné peniaze, nemôže to byť každodenný vzor pre normálnych bežných ľudí.

Ale späť k mojim narodeninám. Nedávno sme na svadbe krepčili v strede parketu a mladá žena vedľa mňa mi naozaj s láskou povedala, že dúfa, že bude v mojom veku vyzerať tak dobre. Rozosmialo ma to, ale neskôr som premýšľala, že hoci muži v mojom okolí sú zväčša starší, nič podobné im ľudia nehovoria.

Apropo slečna - kde vlastne vznikol fenomén volať ženy slečna? Kedy ešte sú slečny, kedy už nie? Do tridsiatky? Do svadby? Alebo už navždy? Verili by ste, že najmä v politike je to podprahové ponižovanie žien? Udržiavanie mocenskej pozície, kde vám neustále niekto dáva najavo, že ste ešte mladá a zrejme aj naivná.

Kult mladosti je zradná pasca. Nešťastní sú v nej všetci. Skôr či neskôr totiž do tejto pasce spadne každý. Buď máte veľa vrások, alebo priveľa zákrokov. Buď vyzeráte super, alebo hrozne. Alebo nevyzeráte tak ako kedysi. Aj to telo už nevládze to, čo predtým. A niektoré časti vám začnú dokonca vekom ovísať, mužom pomaly začínajú trocha miznúť a ustupovať vlasy a všetci sme v tom starnutí akosi spolu.

Bude to len horšie, priatelia, populácia starne, nikto, kto číta tento newsletter, už mladší nebude. Staroba aj smrť nás čaká všetkých. Je úplne jedno, koľko máte rokov, pýtať sa na smrteľnej posteli nebudete na to, či ste v štyridsiatke vyzerali dostatočne mlado.

Podcast týždňa: Javier Bardem

Ak hľadáte podcasty, pri ktorých si oddýchnete a nechcete počúvať neustále o problémoch a spravodajstve, tento tip je pre vás. Moderátor a komik Conan O'Brien spovedá vo svojom podcaste známych aj menej známych ľudí a je to veľká zábava. V štúdiu sedí aj so svojou dlhoročnou asistentkou a produkčným podcastu a spolu tvoria trio, ktoré má výbornú chémiu aj humor.

Úplne najsmiešnejší diel, ktorý som počula, je s hercom Javierom Bardemom, ktorý má momentálne v kinách film o malej morskej víle. Extrémne smiešne, tak, že som musela v niektorých pasážach prestať upratovať a len som sa doma smiala. Absolútne oddychový Javier Bardem je môj tohtotýždňový tip na podcast, zasmejte sa aj vy.

https://open.spotify.com/embed/episode/5ykxjkWvbqbWLAt1nU8Fmi?utm_source=generator

Video týždňa: Architectual Digest

Ak máte radi architektúru, určite nepremeškajte kanál Architectual Digest. Od krásnych domov cez dizajnérov, ktorí navrhujú rôzne projekty, až po zaujímavosti. Dnes je video týždňa o newyorských mrakodrapoch - ako sa vyvíjali, prečo vyzerá Empire State Building tak, ako ju dnes poznáme, a ako sa posunuli konštrukcie vysokých budov. Určite zaplesá vaša architektonická duša.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/9Zs61HZO584

Hudobná bodka: Lionel Richie

Keď už sme pri tom starnutí, niekedy, keď vidím videá z 80. rokov, ľutujem, že som nežila tie časy. Farebné, funky, štýlové zábavné. Lionel Richie a jeho All night long je dnešná hudobná bodka, pretože ide leto a čaká nás veľa nocí, kde sa bude hodiť práve tento soundtrack. Live verzia od mladého Lionela Richieho sa vám spustí, keď kliknete na obrázok.

Toto bolo päťdesiate deviate vydanie newslettra ZKH píše. Ďakujem, že nás čítate a počúvate.

