Rozdiel medzi Ficom a Pellegrinim doteraz nikdy nebol väčší. Máme však Hlasu veriť?

Kontext Jakuba Fila.

V parlamente prebieha posledná riadna schôdza tohto volebného obdobia a je to divoké. Úradnícka vláda Ľudovíta Ódora nezískala dôveru a bude vládnuť s obmedzenými právomocami. A prezidentka Zuzana Čaputová sa prehupla do posledného roka prvého funkčného obdobia.

Čo je však dôležité, posledný týždeň ukázal ďalšiu dôležitú vec. A to zväčšujúci sa hodnotový rozdiel medzi Hlasom a Smerom. A s prihliadnutím na spoločnú minulosť aj stále veľké prieniky vo voličskej základni už asi nemôže byť väčší.

Kde je Hlas a Smer, čo sa týka kľúčových hodnotových otázok? Komu z nich to dnes viac pomáha? A pôjde napokon Hlas so Smerom, ako sa obáva časť voličov? A prečo napokon voľby môžu dopadnúť aspoň zdanlivým patom?

A na záver nájdete Zrnko nádeje.

Čo najďalej od Smeru

Hlas mal minulý víkend svoj predvolebný snem, pričom hlavnou snahou Petra Pellegriniho bolo najmä odlíšiť sa od Smeru. O Smere hovoril ako o strane minulosti, z ktorej odchod pred troma rokmi bol jeho „najlepším politickým rozhodnutím“. Podrobnejší report nájdete v článku Daniely Hajčákovej.

Dôležité sú však niektoré Pellegriniho vyhlásenia, ktoré naznačujú, do akej skupiny strán by rád patril a s kým by ďalej rád spolupracoval.

Po prvé z povolebnej spolupráce vylúčil OĽaNO a ĽSNS. Zároveň však vylúčil spoluprácu so stranami, ktorých politika je postavená na nenávisti, extrémizme a neofašizme, teda s Republikou. A v neposlednom rade vyhlásil, že Hlas odmieta „aj spoluprácu so subjektmi, ktoré s týmito stranami úzko spolupracujú a snažia sa o ich politickú akceptáciu“.

Keďže Republika je dnes jediným možným koaličným partnerom Roberta Fica, znamená to, že vylúčil Pellegrini aj Smer? Ponúka nám aj ďalší návod.

„Členstvo v EÚ a NATO považuje Hlas za garanciu slobodného rozvoja slovenského národa. Preto budeme spolupracovať len so stranami, ktoré členstvo v oboch týchto organizáciách nespochybnia ani neohrozia,“ vyhlásil Pellegrini. To isté síce píše vo svojom zahraničnom strategickom dokumente aj Smer, jeho verejné vyhlásenia však hovoria o opaku. Fico a predstavitelia Smeru opakovane odmietajú pomoc Ukrajine a kritizujú NATO aj Európsku úniu.

Hlas tiež žiada rešpektovanie suverenity a územnej celistvosti štátov, odmieta akúkoľvek násilnú zmenu hraníc a bude podporovať tých, ktorí sa stali obeťami agresie.

Pellegrini navyše odmietol konšpirácie o manipulovaní volieb, ktoré šíri Smer aj Republika.

Dva tábory a čierne ovce

Na základe vzájomných vylúčení aj čoraz výraznejšej hodnotovej profilácie najmä v prípade Hlasu sa definitívne vytvárajú na politickej scéne dva tábory.