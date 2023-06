Nad postrelenou študentkou si umývajú ruky (komentár)

Otázku odškodnenia si prehadzujú ako horúci zemiak, Kurilovská sa usalaší u Pellegriniho.

Z prípadu postrelenej kadetky Michaely na sklonku vyšetrovania vanie zas taká beznádejná ľahostajnosť.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Inštruktor, ktorý postrelil kadetku, by chcel podmienku. Čaká na prokurátora Čítajte

K zodpovednosti sa nikto veľmi nemá, zato mladá žena okrem doživotných následkov čelí aj vyhliadke, že sa o odškodné bude môcť uchádzať v dlhé roky trvajúcom civilnom spore. Silná a zdravá druhá strana sa naďalej bude veselo tváriť, že toho, kto má platiť, treba hľadať v zdĺhavom vyšetrovaní s lupou v ruke.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Už teraz niet toho krista, ktorý by aspoň pripustil, že sa bude hlásiť k tomu, aby sa smel kajať aspoň finančne.

Odvolaná rektorka policajnej akadémie Lucia Kurilovská mieri do parlamentu či do vlády – hovorí sa o vysokej pozícii na Pellegriniho kandidátke. Zodpovednosť za streľbu v škole nikdy neprevzala, nikdy o ničom zlom v škole slovka nezačula, ale zato si pri svojom odvolaní ťažkala, aké je to nespravodlivé.

Mimochodom, nechce sa veriť, že ju prezidentka pri odvolávaní chlácholila, že to robí len preto, lebo musí.