Poslanci s nami ešte neskončili (komentár)

Vládu potrebujeme aj na to, aby držala parlament na reťazi.

Stará múdrosť nás učí, že keď ľudia prestanú veriť v boha, neznamená to, že nebudú veriť. Naopak, uveria hocičomu. Pri pohľade na Vodný vrch by sa to dalo mierne upraviť a povedať, že niečo podobné platí pre politicky rozbitý parlament. Fragmentácia nevedie k patu, ale, naopak, k náhodnému schvaľovaniu hocičoho.

Takže ak si niekto myslel, že čo parlamentný stroj na dobro neodhlasuje do júna, to už spadne pod stôl, musel ísť v uplynulých dňoch z prekvapenia do prekvapenia. Poslanci v sebe objavili kreatívne nadanie nielen pri tvorbe zákonov, ale aj hľadaní väčšín a rokovacích procedúr, ktoré im umožnia realizovať sa aj ďalej.

Telegraficky si preleťme, že odhlasovali konšpiračný hanopis na vedúceho Zastúpenia Európskej komisie Vladimíra Šuchu, zas akýsi tehotenský príspevok, selektívne zníženie DPH, ďalší fejkový „štátny sviatok“ na výročie sviečkovej manifestácie a ako jagavý drahokam tohto parlamentného diadému sa vyníma ústavná ochrana hotovosti.