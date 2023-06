Pozoruhodný príbeh občana Danka (komentár)

Šancu na návrat do parlamentu si predseda SNS odmakal.

Bolí z toho brucho, drevenejú ruky a hučí v sluchách, ale je to tak: keď sa Andrej Danko so svojou SNS po septembrových voľbách naozaj vráti do parlamentu, čo vonkoncom nie je vylúčené, bude to svojím spôsobom spravodlivé ocenenie jeho politickej práce.

Môžeme začať ešte v tretej vláde Roberta Fica, v ktorej sa síce občas nechal aj oklamať, ale tak či onak presadil množstvo opatrení, ktoré kope ľudí priniesli naozaj veľa peňazí. A sarkazmus bokom, vonkoncom sa to netýka len aktérov korupčných káuz, ale aj radových občanov.

Daňová zľava za využitie kúpeľných služieb je iste smiešna, ale veci ako zrušenie paušálnej dane, brutálne (až absurdné) zvýšenie paušálnych výdavkov živnostníkov, zavedenie rekreačných poukazov alebo zvyšovanie učiteľských platov priniesli mnohým ľuďom stovky a tisícky eur.

Dal aj na symboly a svojim voličom doprial radosť z ponižovania republiky, keď sa ukláňal druhej až tretej garde Putinových sluhov. A ledva z toho vytrieskal tri percentá, povážte!

Dôvody tejto havárie sú všeobecne známe – ak aj odhliadneme od toho, že celá koalícia na jar 2018 zaplatila vysokú politickú cenu za udržanie vlády, Dankov výkon v žánri verbálneho a neverbálneho prejavu mal na preferencie SNS priam devastačné následky.