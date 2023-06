Žijeme na Augiášovej skládke

Čaputová reprezentuje tú časť Slovenska, ktorá sa vo svete nestratí, no stráca sa doma.

Autorka je dídžejka a hudobná producentka

Pred poslednými prezidentskými voľbami by si asi sotvakto tipoval budúcu víťazku. Zuzana Čaputová je prototypom naivného ideálneho sveta, v ktorom verejní činitelia berú svoj džob ako poslanie v úprimnej snahe o zlepšenie sveta okolo nás.

Kto chce zmenu, mal by v prvom rade makať na sebe, potom na svojom blízkom okolí a postupne ten okruh rozširovať ďalej, aby dosah bol skutočný a citeľný. Prezidentke sa to podarilo od seba k Pezinku a až do prezidentského paláca.

Na papieri má všetky predpoklady, aby voľby v hlavách ľudí nevyhrala. Je žena (a nie, nemám náladu sa doťahovať o tom, že postavenie žien je u nás úplne kóšer), bola podpredsedníčkou liberálnej strany, nesúdi ľudí podľa toho, koho ľúbia, nie je vydatá a nie je napojená na žiadne mafiánske ani iné toky peňazí a moci. Rusofilná scéna si tak musí vystačiť s tradičnými rozprávkami o Sorosovi, zlej Amerike a náhodne vybratej bájke z konšpiračného osudia.

Lepšieho prezidenta sme nemali a nič mňa ani ju nepoteší viac, ak sa nájde niekto lepší.

Už dlhšie sa po kaviarňach hovorí, že Zuzana o druhé kolo na tróne nestojí. Ako sa blížia voľby, to zjavne niekto z jej okolia nezvládol a rozhodol sa, že poplašnú správu o konci sveta vypustí do éteru.