Ako naplánovať svet a prinútiť kvitnúť stromy

První dovolená v Jugoslávii, první dítě… A potom občas žiadne neprišlo.

Autorka je lekárka a spisovateľka

Blíži sa letný slnovrat a po večeroch omamne voňajú lipy. Prechádzam sa zámerne ulicami, ktoré lemujú, len aby som si tú vôňu vychutnala. Pretože, a v tom je to čaro, najbližšie sa to zopakuje až o rok. A aj to nie navlas v tom istom čase.

Je to ako pôrod donoseného dieťaťa, ktorý síce môžete každú chvíľu očakávať, ale aj tak presne neviete, kedy sa rozbehne.

I keď, pravda, dnes sa už dá v diári naplánovať nielen cisársky rez, ale v istom slovníku existuje aj taký malý oxymoron ako „naplánovaný fyziologický pôrod“.

V poslednom čase počúvam o tom, ako niektorí deti vôbec neplánujú. Väčšinou od ľudí, ktorí ticho rezignujú na starorodičovstvo, pretože ich deti sa rozhodli nemať deti. Hoci ich to väčšinou neteší, rešpektujú ich a niektorí aj chápu.