Čaputová končí. A čo náš Pavel? (český zápisník)

Ak sa vzdáte, nečudujte sa, že vyhrávajú tí, proti ktorým ste sa postavili.

Autor je komentátor českého spravodajského webu Seznam Zprávy



Pred štyrmi rokmi, v júni 2019, sa Zuzane Čaputovej pri jej prvej oficiálnej návšteve Česka v úlohe prezidentky dostalo v Prahe prijatia na úrovni rockovej hviezdy.

Keď tento rok v januári dorazila do volebného štábu zvoleného prezidenta Petra Pavla, bola to symbolická bodka, akoby sa obe krajiny bývalej federácie uistili, že „sme to zvládli“.

A zrazu je všetko inak. Správa o rozhodnutí prezidentky Čaputovej neobhajovať v druhej voľbe svoj mandát nechýbala na prvých miestach všetkých českých spravodajských serverov.

Zuzana Čaputová je pre významnú časť Čechov viac než len hlavou susednej krajiny. V istom čase bola pre nich nádejou, že aj v priamej voľbe môžu zvoliť politika alebo političku, ktorí nevykonávajú svoj mandát v záujme Ruska a neurážajú pritom obdeň polovicu krajiny, ako to desať rokov robil český prezident Zeman. A že sa dôstojnej hlavy štátu môžeme raz dočkať aj u nás v Českej republike.