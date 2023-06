Prezidentka nekandiduje, zemeguľa sa točí ďalej (týždeň podľa komentátorov SME)

Spoluobčanom a vlastne aj demokracii nedôverujeme úplne chronicky.

Udalosť SR podľa Zuzany Kepplovej

Nekandidovanie Zuzany Čaputovej.

V utorok nám prezidentka vlastnými slovami povedala dôvody, prečo si mandát nezopakuje. Únava a znechutenie, vysilenie a obavy o rodinu sú už druhýkrát dôvodom ukončenia pôsobenia po jednom volebnom cykle.

Na mieste je aj terapeutický tón, či korozívne pôsobenie dennej politickej prevádzky – poháňané sústavnou vizibilitou a hyperreaktivitou sociálnych sietí – je nový fenomén, s ktorým sa kandidát či kandidátka bude musieť popasovať.

Nie nepodstatný je však poznatok, že sa to dialo zatiaľ na vzorke dvoch – prezidenta Kisku a prezidentky Čaputovej. Spájalo ich aj to, že prišli do funkcie bez dlhšej politickej skúsenosti. Nevystavuje to stopku „nováčikom“, ale treba pamätať, že tréning je dôležitý a charizma ho nenahradí.

Do tretice ešte poznámka: neradno preceňovať rolu antikampane. Byť zosobnením bŕzd a protiváh totiž prináša extrémnu záťaž a predpokladať sa pritom dá, že silní aktéri sa budú vzpierať, bojovať a snažiť sa – ako Fico – nedeliť o moc či – ako Matovič – len tak škodiť, lebo nebol pochválený a milovaný.

Prezidentské okienko Petra Tkačenka

Ešte sa nestalo, aby sme za odchádzajúcu hlavu štátu mali takú organickú náhradu, ako je to v prípade Zuzany Čaputovej a Ivana Korčoka. (Azda sa na slovo občan Korčok neurazí, pod náhradou sa tu nemyslí nedokonalá náplasť.)

Ešte kandidatúru nepotvrdil, iba sa nám zdôveril so svojimi úvahami, ale berieme to od neho skôr ako zdvorilé gesto, aby to nevyzeralo, že nervózne prešľapoval, kedy už Čaputová konečne verejne povie, čo všetci vedia. Priam prezidentský materiál.

Podcenená udalosť podľa Zuzany Kepplovej

Dianie okolo nekandidovania Zuzany Čaputovej ukazuje, akí sme maloverní a nedôverčiví k striedaniu pri moci. Nedôverujeme spoluobčanom úplne chronicky a vlastne ani demokracii, lebo so slobodnými voľbami je to vždy nervák a rizikový podnik.

Ale veď!

Nepríjemnosť podľa Nataše Holinovej