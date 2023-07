Ak niekto ľúbi, povie: Ja ťa ľúbim. Ak niekto nenávidí, povie: My sme viac. (Alebo ako by umelá inteligencia mohla zachrániť demokraciu na Slovensku.)

Nevedno, prečo sa slovenské kresťanstvo dostalo do pasce homofóbie, ale vedno, že je to preň zničujúce. (Zdroj: TASR)

Autor je biochemik a imunológ, pôsobí v SAV a MUW

Spisovateľ Robert Antelme sa počas okupácie Francúzska pridal k protinemeckému odboju, zatklo ho gestapo a skončil v nacistickom koncentračnom tábore Buchenwald. Prežil len vďaka priateľovi z odboja a neskoršiemu francúzskemu prezidentovi Françoisovi Mitterrandovi, ktorý ho po oslobodení vytrvalo hľadal a napokon aj našiel v stave, v ktorom Antelme nebol schopný pohybu ani reči.

Pár rokov po skončení vojny Robert Antelme o svojich zážitkoch z koncentračného tábora napísal knihu s názvom Ľudská rasa (v češtine vyšla pod názvom Patříme k lidem), v ktorej napísal, že aj v tej najťažšej chvíli si bol istý, že nacisti prehrajú. V mene doktríny „My sme viac ako oni!“ totiž uverili, že sú viac ako iní. Zabudli, že všetci sme príslušníkmi jednej rasy – ľudskej. Preto museli prehrať.

O šesť desaťročí neskôr si americký psychiater Donald Moss všimol, že slovo „my“ je spoločným menovateľom všetkých nenávistných rečí vedených majoritnými skupinami proti slabším, či už ide o rasistov potláčajúcich práva ľudí inej farby pokožky, mizogýnov nenávidiacich ženy, alebo homofóbov útočiacich na tých, ktorí ľúbia ľudí toho istého pohlavia.

Všimnite si to. Ak má niekto niekoho rád, povie: Ja ťa ľúbim. Ale ak niekto cíti nenávisť voči určitej skupine ľudí, povie presne tak, ako kedysi nacisti: Oni sú menej ako my, My sme viac!

Zhubný politický plurál

Politické strany a hnutia sa vyjadrujú výsostne v množnom čísle. Vety ako Meníme hru, Pomáhame – a podobné, sa na Slovensku stali všadeprítomným akustickým aj vizuálnym smogom. Skrátka, politici nám uniesli plurál.

A týka sa to najmä postoja našich politikov k ľuďom inakosti a ich právam.

Nebudete počuť z úst nejakého činovníka vetu: Ja ich nenávidím, ale „My“ to nedovolíme, „My“ vás pred nimi zachránime a podobne.

Naposledy som takúto náklonnosť k množnému číslu postrehol u predstaviteľov KDH. Kresťanský demokrat František Mikloško povedal, že pre „nich“ sú registrované partnerstvá či adopcie pre ľudí inakosti neprípustné, Milan Majerský ho doplnil, že pre „nich“ je muž otcom a žena matkou a tak ďalej.

A spoločne dodávajú, že ak chcú liberáli rátať s ich spoluprácou, musia spraviť ústupky. Ústupky v ľudských právach.