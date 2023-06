Prigožin všetkým povedal, že invázia bola chybou (komentár)

Môžeme len hútať, čo sme to vlastne videli.

Dlho sa predpokladalo, že Prigožin koná v súlade s vedením Kremľa. A zároveň umožňuje Putinovi tváriť sa, že on nemá nič ani s petrohradskou trollou farmou, ani s neokoloniálnou politikou v afrických štátoch, a už vôbec nie so zásahmi do amerických volieb.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Agresívna zahraničná politika Ruska robila štátom vrásky a nútila ich reagovať v bezpečnostných stratégiách na ťahy a triky, ktoré poznáme pod pojmom hybridná vojna.

Ešte si pamätáme, ako sa Andrej Danko hádzal o zem, že dobre, bojujme s hybridnými hrozbami, ale nepíšme do dokumentu, že hrozbou je Rusko. Aj vďaka Prigožinovi sa darilo udržiavať zdanie vzdialenosti medzi štátom a ruským korozívnym konaním v zahraničí.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Zbaví sa Putin Prigožina a ako dokázali wagnerovci prísť až k Moskve? (otázky a odpovede) Čítajte

Rusko to malo dobre rozohrané, kým sa tanky vo februári 2022 neprevalili cez ukrajinskú hranicu a nevrátili boj na úroveň železa a mäsa. V predvečer pochodu na Moskvu to Prigožin označil za chybu.

Táto otvorenosť – prichádzajúca po ostrej kritike velenia oficiálnej armády – navádzala na myšlienku, že toto môže byť spôsob, akým bude Kremľu umožnené ukončiť „špeciálnu operáciu“.

Po dni s Prigožinom však ostala verejnosť odborná aj laická v úžase. Môžeme len hútať, čo sme to vlastne videli.