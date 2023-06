Po bratsky? Po sestersky? Nie. Fifty-fifty

Správa o stave krajiny podľa Idy Želinskej.

Autorka je sociálna poradkyňa a analytička

Žijeme tu na Slovensku ženy – muži vlastne fifty-fifty, 51 na 49. Moc a správa krajiny, vplyv na to, kam smeruje, sú však rozdelené úplne inými pomermi.

Je to podobné, ako keď listujeme v učebniciach alebo keď do vyhľadávača dáme zvrat „významní ľudia“ a otvárame. Rožňava, Komárno, Čadca, Nitra, Prievidza, na ktorékoľvek mesto kliknete, vyskočí zoznam.

Ten postavil most, ten to tu dlhý čas spravoval, ten založil spolok, tamten to tu zrovnal so zemou... No dobre, tak tamtá obvykle niečo namaľovala alebo napísala... Tie, čo nepostavili budovy, ale otvorili školy, kdekoľvek to šlo, tie, čo nestrieľali v prvej línii, ale vyviezli deti do bezpečia, ostávajú často bezmenné.