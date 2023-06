Prigožin vyzliekol Rusko donaha (komentár)

Rusko je v každom smere ešte slabšie, ako sme si mysleli.

Na bizarnej Prigožinovej jedenapoldňovej vzbure je najlepšie, že množstvo nejasností každému vytvára priestor zobrať si z udalostí ľubovoľné aspekty a interpretovať ich. Napríklad slovenská piata kolóna po istom váhaní vyrukovala s poznatkom, že si vlastne máme želať putinské Rusko, lebo hocijaké iné je horšie.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Kolaborantskou rečou povedané, je márne dúfať v liberálno-demokratického lídra, budeme sa musieť uspokojiť s takou či onou verziou ruského fašizmu, ideálne ak to bude fašizmus pevný a stabilný, akým sa dosiaľ javil ten Putinov.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Putin prehral a osud Prigožina je vo hviezdach. Príde ďalší pokus o prevrat? Čítajte

No ale to je z ich strany buď nedorozumenie alebo zavádzanie. My, ktorí si želáme zrútenie Putinovho režimu, si zvyčajne nemyslíme, že po ňom ruskí občania vložia moc do rúk Chodorkovského s Kasparovom a Navaľným, ktorí na troskách ruskej tretej ríše vybudujú prosperujúce a demokratické Rusko.

To je málo pravdepodobné a ani k tomu nemáme ako prispieť. Podstatné je, aby sa Rusko zmestilo do vlastných hraníc, čo je bez pádu režimu ťažko predstaviteľné.