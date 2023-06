Má ovládať jadrové zbrane Putin alebo Prigožin? Možno aj vy ste naleteli diktátorovi (komentár)

Neverme voľbe, ktorú vybral diktátor.

Chcete sa zastať Vladimira Putina, ale nechcete, aby ste to robili príliš okato, lebo v hĺbke mysle si uvedomujete, že v slušnej spoločnosti sa to nehodí. A tak poviete, že síce súčasný režim nie je dobrý, ale v Rusku to môže dopadnúť len horšie.

Neskúsenému uchu to môže znieť logicky. Najsilnejšou opozičnou stranou sú predsa komunisti a ani cez víkend sa na Moskvu nevydalo hnutie demokratov s liberálnou ústavou v rukách, ale predstaviteľ toho najodpornejšieho spôsobu boja a ruského nacionalizmu.

A debatu ukončíte starostlivým pohľadom a otázkou: Naozaj chcete, aby sa v krajine so šiestimi tisíckami jadrových hlavíc dostal k moci taký šialenec? Samozrejme, že nechceme, zaznie odpoveď. A nie je teda pre svet lepšie stabilné Rusko, teda Rusko pod súčasným vedením?

Pustíte mikrofón na zem a s pózou víťaza odchádzate. No vy ste nevyhrali.