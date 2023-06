List z Rostova na Done (píše Michal Havran)

Chápeš to? Nás, Rusov, obsadili Rusi, wagnerovci!

Autor je teológ a spisovateľ

Drahá Irina, rozhodla som sa Ti napísať list, aké si voľakedy ľudia písali. Napokon, vieš, že v Rusku sociálne siete nefungujú a tie, ktoré máme, vedia čítať. Dobre, že ste odišli. Nerozumela som, keď ste si vybrali práve Nemecko, ale je pravda, že Baden-Baden je historicky skôr ruské ako nemecké mesto.

Dostojevskij tam prehral v kasíne všetko, čo zarobil na knihách a Turgenev tam chodieval vždy, keď sa u nás niečo zomlelo. Možno by sme mali prísť za vami, našla by som si prácu v kúpeľoch. Vieme, že zahraniční Rusi stále hľadajú ruské učiteľky, pretože, ako iste vieš, u nás sa to opäť melie.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Keď Rusov obsadili Rusi

Na svätého Jána mi muž pripomenul povstania bojarov. Malý Vadim, už by si ho nespoznala, preto Ti posielam našu fotografiu, tak malý Vadim stál na balkóne a vyzeral kamarátov. Bol jeden z prvých letných dní a chceli sa ísť kúpať. Namiesto toho však prišli Rusi a obsadili nás.

Chápeš to? Nás, Rusov, obsadili Rusi, wagnerovci! Do dvoch hodín boli po celom centre a zničili aj zvyšné chodníky, ktoré sa tu nejako zachránili.

Muž išiel so susedom von, ja som ostala s Vadimom pozerať Carihrad TV, kde práve kázali mnísi z Jaroslavľa. Pamätáš si, keď sme tam boli na výlete, ako bolo horúco a ako sme si nemohli v cerkvi sadnúť?