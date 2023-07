Mýtus mzdovej inflačnej špirály žije.

Autor je odborársky funkcionár a zakladateľ OZ Pracujúca chudoba

Môže za infláciu korporátna nenásytnosť? V roku 2014 vyšiel vo Washington Post článok s názvom Komunisti ovládli MMF. Išlo síce o hyperbolu, ktorá pritiahla pozornosť čitateľov, no zároveň upozornila na analytikmi Medzinárodného menového fondu vedecky doložené negatíva rastu nerovností a pozitíva znižovania nerovností.

Aktuálne je top témou v Európe inflácia a jej skrotenie a s touto témou sa vracajú aj rôzne mýty. Asi najčastejším je tvrdenie, že infláciu vyvolávajú tlaky na zvyšovanie miezd, ktoré sa môžu rozvinúť do takzvanej mzdovej inflačnej špirály. Mzdová inflačná špirála je teoretický koncept, ktorý môže prerásť aj do reality, no to by rast miezd v Európe alebo u nás na Slovensku musel byť doslova enormný.