ZKH píše: Kým Kollár opakuje, že by ju zbil znova, poďme sa rozprávať o násilí normálne

Súhrn týždňa Zuzany Kovačič Hanzelovej.

Dnes ráno sa v Dubnici ľudia vystrašili. Na cyklotrase totiž našli dobodanú 34-ročnú ženu. V titulkoch sme sa dočítali, že ju niekto dorezal mačetou. Potom nasledovala hystéria, kde si zbujačení obyvatelia začali písať, že to musel byť určite cudzinec.

Polícia pod tlakom reagovala, že páchateľ je Slovák, má 40 rokov, zadržali ho a nikomu nehrozí nebezpečenstvo. Neskôr cez deň doplnili, že ráno videl bežec vraha a obeť, ako sa hádali.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Mám k tomu niekoľko poznámok – väčšina ľudí má strach, že ak niekoho zabijú v malom meste, hrozí im nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo pritom hrozí mnohým ženám v násilných partnerských vzťahoch, ktoré na Slovensku nikoho nezaujímajú.

Medzi rokmi 2017 a 2021 zabili manželia alebo druhovia 47 slovenských žien. WHO hovorí, že v súčastnosti viac ako 35 percent vrážd žien spácha ich intímny partner. Ak by sme štatistiku otočili, pri mužoch je to len päť percent. Najčastejšie nastáva štatisticky takáto vražda po tom, ako sa vyhrotí dlhodobo napätá situácia. Nebezpečenstvo ženám hrozí – najčastejšie doma.

Možno si pamätáte na príbehy žien, ktoré prišli ohlásiť na políciu, že sa obávajú o svoj život, pretože ich súčasný alebo bývalý partner sa im vyhráža. Neraz sa stalo, že ich policajti poslali domov a o tri dni ich partner naozaj zavraždil.

Tento týždeň odborníčky z Fenetry a OZ Hana zverejnili rozsiahlu publikáciu, v ktorej hovoria, ako ženy a deti chrániť pred násilím. Príručka sa volá: Akú ochranu a podporu garantuje súčasný systém ženám zažívajúcim násilie a ich deťom? A ponúka nám pomerne podrobnú analýzu o tom, kde všade zlyhávame.

Zaujal ma jeden bod – slovenská polícia má už dnes dotazník na základný odhad rizika nebezpečenstva, ktoré žene hrozí. Inými slovami, ak žena príde na políciu a hovorí, že sa obáva, že ju partner zabije, policajt s ňou musí prejsť tento dotazník, ktorý na základe vedeckých výskumov presne kladie otázky, ktoré odhadujú výšku rizika nebezpečenstva.

Napríklad vedci zistili, že ak je muž voči žene vysoko kontrolujúci, zásadne to zvyšuje riziko nebezpečenstva, ktoré jej hrozí. Vysoký faktor je aj to, ak je žena tehotná alebo má malé bábätko. Ale napríklad aj to, či ju niekedy škrtil alebo dusil.

Až polovica obetí femicíd, teda vrážd žien ich partnermi, zažila v poslednom roku pred vraždou pokus o uškrtenie. Otázky sú dané a podľa jasného systému sa bodujú. Polícii tak vyjde kvalifikovaný odhad, aké nebezpečie vlastne žene naozaj hrozí.

U nás teda polícia podobný dotazník má, nezakladá sa však do spisu. Pracuje sa s ním len málo, a pritom by vedel pomôcť aj sudcom, ktorí by lepšie vedeli kvalifikovane odhadovať, čo vlastne žene hrozí.

Vysoké riziko žene hrozí v čase, keď sa rozhodne násilníka opustiť. Na Slovensku máme viacero publikácií, ktoré podrobne opisujú odhad rizika, dotazník, aj faktory. Podrobne máme vypracovanú aj príručku pre policajtov.

Stačí tak málo – aby sme napríklad začali takéto dotazníky zahŕňať aj do spisov. Aby ich mali poruke sudcovia, prokurátori aj policajti. Je dôležité, aby sa takéto riziko opakovane vyhodnocovalo v čase. Aj takýto malý krok by pomohol znížiť počet femicíd na Slovensku.

Nie je to raketová veda. Stačí si povedať, či nám záleží na ochrane žien a detí v násilných domácnostiach, a potom zapracovať, čo nám už roky odporúčajú odborníci. Treba školiť policajtov, ale treba o násilí hovoriť aj na školách. Mnohé dievčatá v pätnástich rokoch netušia, že ak ich partner kontroluje, žiarli a číta im správy, nie je to láska.

Boris Kollár zatiaľ aj naďalej dokola opakuje, že by zbil akúkoľvek ženu znova, za ním stanovených podmienok. Spôsob, akým v tejto krajine diskutujeme o násilí na ženách, je hanebný. Využime fackanie expartneriek, prosím, aspoň na to, že sa vážne a normálne porozprávame o násilí. To je to najmenej, čo môžeme my všetci pri tejto tragédii urobiť.

Podcast týždňa: Odpustili by ste vraždu?

Príbeh, ktorý priniesol tento týždeň britský podcast Guardianu, ma zaujal natoľko, že som ho rozposielala kamarátkam. Príbeh rodiny, kde syn dobodal svojho otca pri hádke, je tragický a inšpiratívny zároveň. Chlapec odmalička zažíval násilie a podľa psychologického posudku mal pri amoku zníženú príčetnosť. Spolu so sudcom aj rodinou sa dohodli na inom treste ako doživotie v base. Dostal náramok a stal sa súčasťou programu, v ktorom má šancu na nový život, za prísnych podmienok.

Vedeli by ste svojmu synovcovi odpustiť, že vám zabil brata alebo sestru? A ako sa vlastne stavať k trestom? Je správne, že väzníme vo väzení drogovo závislých? Nemali by dostať, naopak, podporu? Mimoriadne unikátny a zaujímavý príbeh z USA o restoratívnej justícii je môj zaujímavý tip na podcast tento týždeň. Možno by mohol byť podnetom na diskusiu o našich vlastných trestoch na Slovensku.

Video týždňa: Bekim

Tento týždeň sme boli opäť naživo na Tyršáku a mojím hosťom bol skvelý Bekim Aziri. V šestnástich rokoch mal nehodu na bicykli a ochrnul. Jeho príbeh je neobyčajný, inšpiratívny a Bekim ma očaril ako málokto.

Pozitívny, pokorný, skromný a vtipný človek, ktorý sa nehanbí hovoriť o čomkoľvek, na čo sa človek spýta. Miestami som sa zabudla, že sme na pódiu, a cítila som sa, ako keby sme s Bekimom sedeli dvaja na pive. Vypočujte si jeho príbeh, jeho humor aj ľahkosť, s akou hovorí aj o ťažkých témach. Sľubujem, že sa budete takmer celý čas usmievať, rovnako ako ja.

Mimochodom, na Tyršáku budeme aj na budúci týždeň. Hosťa ohlásime čím skôr, naživo sa stretneme v stredu 5. júla o 18.00 h.

Načítavam video... https://cdn.jwplayer.com/players/Yzaf3eXa.html

Narodeninový víkend

V nedeľu budem mať 35 rokov. Nie je to ani veľa, ani málo, je to tak akurát. Každé narodeniny sa snažím niekomu pomôcť. Je totiž veľa ľudí, ktorí ma chcú niečím potešiť, a ja v živote už naozaj všetko, čo potrebujem, mám. Preto každý rok poviem blízkym aj sledovateľom, že ak ma naozaj niekto chce potešiť, stačí, ak pošle ľubovoľnú sumu, pokojne aj pár eur, na vybranú organizáciu.

Minulý rok to boli OMAMY, no tento rok som sa rozhodla pre podobný a krásny projekt. Učiteľky z Dobšinej ste mohli počuť aj v podcaste Odsúdení na neúspech v časti o vzdelávaní. Erika a Norika sú sväté ženy, ktoré robia mravčiu prácu v Dobšinej s mladými dievčatami, ktoré sú často tehotné už v dvanástich rokoch. Poskytujú im podporu, učia ich, ako majú svoje malé bábätká rozvíjať a často zápasia finančne o prežitie.

Keď sme pred pár rokmi sedeli v ich Domčeku v Dobšinej a pili spolu kávu, obe spomínali, že im často pomôžu len tak dobrí ľudia z celého Slovenska. Preto, ak máte pár eur navyše, prosím, podporte ich. V ich občianskom združení Detstvo deťom robia famóznu prácu. Darovať im akúkoľvek sumu môžete tu.

(zdroj: Archív ZKH)

Hudobná bodka: Lorde

Má len 26 rokov, je z Nového Zélandu a je vlastne tak trochu čudná – veľmi sa nevyzlieka a tancuje ako bežní smrteľníci. K tomu robí skvelý pop, vhodný na tieto letné večery. Solar power je dnešná hudobná bodka posledného júnového newslettera. Rovnako ako minulý rok, hoci tomu kolegovia neverili, tento newsletter bude vychádzať aj cez leto. Vďaka, že ho stále čítate a počúvate. Vážim si to.

Toto bolo šesťdesiate prvé vydanie newslettra ZKH píše. Ďakujem, že nás čítate a počúvate.

Prihláste sa zadarmo na odber newslettra ZKH píše. Prihlásiť odber>