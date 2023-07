Matovič si verí a ohlásil trojkoalíciu. Risk sa mu nemusí oplatiť, ale v rukách má tromfy

Politicko-spoločenský newsletter Kontext Jakuba Fila.

Už len niekoľko hodín ostáva politickým stranám a hnutiam, ktoré sa chcú uchádzať o priazeň voličov v septembrových parlamentných voľbách, aby podali na ministerstve vnútra svoje kandidačné listiny. Do piatku tak urobilo zatiaľ iba sedem subjektov, termín vyprší v nedeľu o polnoci.

Najväčší a najvýraznejší hráči postupne predstavujú svoje kandidátky. Niektorí ako napríklad SaS alebo Progresívne Slovensko už zverejnili kompletný menný zoznam, u iných strán poznáme zatiaľ iba čelo kandidátky.

Najväčšou zaujímavosťou je, že OĽaNO Igora Matoviča zrejme napokon pôjde do volieb v trojkoalícií so stranou Za ľudí a Kresťanskou úniou Anny Záborskej. Znamená to, že na vstup do parlamentu budú potrebovať nie päť, ale najmenej sedem percent hlasov voličov.

Aj keď to Matovič povedal v piatok v diskusiu s Eduardom Hegerom na TA3, platí, že kým kandidátku v takejto podobe skutočne nepredloží, všetko je otvorené.

Čo to môže znamenať? Bude mať takáto trojkoalícia šancu na parlament? Aké riziká Matovičovi hrozia? A prečo to vlastne robí?

Anomália menom OĽaNO

OĽaNO je anomáliou v straníckom politickom systéme na Slovensku.

Igor Matovič hnutie vytvoril ako firmu, ktorej cieľom bolo dávať priestor rôznym osobám a osobnostiam, názorovým vodcom v niektorých komunitách či aktivistom. Týmto ľuďom poskytoval silu svojho mena a komunikačné kanály, aby im pomohol dostať sa do parlamentu.

Matovič dlhodobo čelil kritike za netransparentnosť jeho strany s jednotkami členov, nejasnou štruktúrou, uzavretým členstvom a predsedníctvom. Zmenu ho donútila spraviť až novela zákona o politických stranách v minulom volebnom období, ktorú presadil Andrej Danko a zaviedol ňou minimálne počty straníckych orgánov. Napriek tomu OĽaNO doteraz patrí medzi strany s najnižšou členskou základňou.

Okrem obyčajných ľudí a nezávislých osobností hnutie poskytuje priestor aj menším stranám. V posledných voľbách to bola napríklad NOVA s predsedom Gáborom Grendelom, Kresťanská únia Anny Záborskej či Zmena zdola Jána Budaja. Aj tak však kandidovali ako jedna strana a OĽaNO formálne zmenilo názov, ktorý obsahoval aj mená ďalších subjektov.

Aj teraz začal Matovič pred voľbami nafukovať hnutie a pred niekoľkými týždňami ohlásil, že OĽaNO sa mení na OĽaNO a priatelia. Pod priateľmi sa myslia platformy Nezávislí kandidáti, NOVA, Slobodní a zodpovední, Pečivale Roma a Magyar Szívek.

Už v čase, keď túto zmenu ohlasoval, sa špekulovalo, že súčasťou sa napokon stane aj Za ľudí Veroniky Remišovej a Kresťanská únia Anny Záborskej. Napokon však s týmito stranami vytvorí trojkoalíciu.

Zvýšili si kvórum

Týmto krokom sa však menia podmienky pre vstup do parlamentu. Namiesto piatich percent bude takáto trojkoalícia potrebovať aspoň sedem percent podobne, ako ich potrebovala koalícia Progresívne Slovensko – Spolu vo voľbách v roku 2020. Ak by k sebe pridali ešte jednu stranu, potrebovali by na vstup do parlamentu až desať percent.

Matovič si verí, pretože OĽaNO sa po svojom výkone v uplynulom volebnom období, odchode časti poslancov a následne aj Eduarda Hegera, pohybuje v posledných prieskumoch v úrovni do sedem percent (6,3 volebný model NMS Market Research pre SME, 7,1 AKO, 5,3 Focus.