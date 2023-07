Ak majú "kvóty" v PS, tak ich majú všetci (komentár)

Kým v PS zohľadnili pohlavie, inde platí národnosť, viera alebo povolanie.

Keď PS pri predstavovaní kandidátky ako jeden z jej hlavných pozitívnych atribútov akcentovalo rodovú vyváženosť, mohli sme sa aj všelijako ošívať.

Nič proti mužom ani ženám, prozreteľnosť si dala záležať na stvorení nádherne komplementárnych pánov a paní tvorstva, ale netreba byť doslova neprajníkom, aby sme mali pocit, že pri výbere kandidátov zohralo rolu aj ich pohlavie.

Matka štatistika predsa vraví, že aj keby sme žili v tej najinkluzívnejšej, rodovo dokonale slepej spoločnosti, takéto rovnovážne rozdelenie by bolo rovnako nepravdepodobné ako zostavenie čisto mužskej alebo čisto ženskej kandidátky.

Ibaže predloženie kandidátky je politickým činom, a preto PS ťažko vyčítať, že pri jej zostavovaní zohľadňuje politické kritériá. Napríklad podporu dlhodobo zjavne podreprezentovanej spoločenskej kohorty.

Nie, toto po prvé naozaj nie sú „kvóty“ a po druhé to v istom zmysle robí úplne každá strana a nejedna by to chcela nanútiť aj ostatným.