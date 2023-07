Pocta Anne Záborskej (komentár)

Stačilo, aby sa pred Matovičom neposkladala.

Na stránkach tohto denníka Anna Záborská zrejme (z početných dobrých dôvodov) nebude mať zástupy podporovateľov a podporovateliek. Lenže milovník poklesnutého žánru mocensko-technickej politickej prevádzky sa pri pohľade na jej úspech neubráni, odloží ideové rozpory a zloží pomyselný klobúk.

Ako si čitateľky a čitatelia domysleli, hovoríme o tom, že si u Igora Matoviča vynútila zostavenie naozajstnej trojkoalície. Najviditeľnejším parametrom takej koalície je sedempercentný prah zvoliteľnosti, oveľa dôležitejšie je však zbúranie Matovičovho osobného fiškálneho a politického monopolu.

Vďaka nemu mal ako samovládca zvrchovanú kompetenciu rozhodovať, koho zaradí do kandidátky a koho z nej vyrazí, nehovoriac o narábaní s desiatkami miliónmi eur od štátu. A teraz už nemá, pretože si to vynútila Záborská (Veronika Remišová sa neurazí, keď si budeme myslieť, že sa zviezla v balíku s OĽaNO a Kresťanskou úniou).

To je odkaz pre všetkých, ktorí sa mu v uplynulých rokoch podvoľovali, lebo inak by vraj aj s koalíciou skočil do priepasti.