Matovičovi sa triky neminú (komentár)

Po ankete voličov ťahá na falošnú súťaž o predsedu.

Raz sa človek neudrží, začne rozdávať pocty a potom s tým nevie prestať. Po Anne Záborskej je teda logicky na rade sám Igor Matovič, ktorý je pevne odhodlaný nikam neodísť a všemožne prispieť k tomu, aby Slovenskú republiku ako hospodársko-politický celok dorazil.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ten cieľ sa nám iste nepáči, ale vzhľadom na jeho parametre sa vlastne dajú pochopiť aj zvolené prostriedky. Za normálnych okolností by sme ich odsúdili ako hanebný výsmech písaným aj nepísaným pravidlám a príspevok k rozkladu inštitúcií, ale ťažko, keď si to OĽaNO dalo do štítu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok OĽaNO povedú do volieb jeho zakladatelia. Za novú krv označil Matovič bývalého šéfa Úradu vlády Čítajte

Niekto naivnejší by očakával, že pri štvrtom predkladaní kandidátky už nás Matovič nemôže ničím prekvapiť. Ťažko predsa nájde hlúpejší, úslužnejší, zlostnejší alebo nekvalifikovanejší personálny substrát než v posledných voľbách, hru na štátnika už mu nezhltnú ani pomalší a na anketu radšej zabudnúť.

Všetko je pravda, ale tu hovoríme o skutočnom majstrovi debilizácie.