Násilie v rodinách je istým typom kultúrneho dedičstva (týždeň podľa komentátorov SME)

Dopadlo to podľa očakávania.

Atrapa týždňa podľa Nataše Holinovej

Odvolávanie Borisa Kollára.

Ako vieme už vyše dvoch týždňov, predseda parlamentu kedysi zachránil dieťaťu život a zdravie. Teraz sa síce stal novou tvárou kampane proti násiliu na ženách a deťoch, ale vyše tridsať poslancov si myslí, že priznané násilie voči matke jeho dvoch detí je aj po rokoch fuj-fuj a v slušných rodinách sa má človek kajať, a nie pyšne opakovať, že nabudúce zachráni život dieťaťu rovnakým spôsobom.

Je ťažké rozhodnúť sa, či bolo vtipnejšie Kollárovo odvolávanie v roku 2020, alebo teraz. Vtedy bolo síce až päť poslancov za, ale aspoň sa zliezol parlament.

No bez akéhokoľvek vtipkovania možno konštatovať, že Boris Kollár bol a je na tomto mieste z jediného dôvodu: parlament v tomto zložení to tak chcel a chce. Nieto nad čím híkať. Možno si len vo voľnom čase všímať, kto všetko mal plamenné reči o násilí na ženách a potom buď prijal Kollárovo ospravedlnenie (haha), alebo sa mu zázračne pokazila kartička. Tomu sa hovorí pech.

Zbytočnosť týždňa podľa Petra Tkačenka

Dopadlo to podľa očakávania, namiesto defenestrácie si predseda parlamentu vychutnal faktické potvrdenie parlamentom vo funkcii. To je taký politický výkon, akoby to vymyslel Eduard Heger s Andreou Letanovskou. Gratulujeme.

Karpatský právny štát podľa Zuzany Kepplovej

Už sme to tu mali aj pri plagiátorských kauzách: vinníci v politike hlásili, že udalosť sa stala dávno, vtedy to nebol problém, a preto neodstúpia. Ale navrhovali riešiť veci do budúcna a prísne!

Podobne aj teraz hlási Sme rodina, že fackovanie na Floride sa predsedovi prihodilo už pred rokmi, Kollár okolnosti vysvetlil a oni, ak sa dostanú do parlamentu, budú tvrdým zákonom chrániť ženy a deti.

Veď isto. Politikov si volíme, aby nám pravidlá vytvárali, nie aby ich sami dodržiavali. Ešte to tak!

Neudalosť týždňa podľa Nataše Holinovej

Peter Kažimír je „pokojný a kľudný“.

Guvernér Národnej banky Slovenska na lavici obžalovaných je mimoriadny jav. No vždy lepšie, ako keby sa súdu vyhýbal, napríklad pomocou paragrafu 363. V tomto prípade si už špeciálna prokuratúra mohla pokojne dokončiť prácu v tempe, v akom potrebovala, lebo ďalšia 363 nehrozila, súc po lehote.

Nech sa deje, čo sa má diať, samozrejme. Autorka si len nie je istá, či by bola taká pokojná na mieste Kažimíra, keďže z jeho hovorcu, pardon, advokáta vypadávajú iba nepodstatné pseudoargumenty. Celým cieľom obžaloby je len pripraviť pána guvernéra o funkciu.

No dobre. Keď príde svedčiť George Soros a aspoň dva jaštery, iste to nikomu neunikne.

Udalosť SR podľa Zuzany Kepplovej

Nedávne zistenie, že každý piaty slovenský vysokoškolák študuje v zahraničí, by vydalo aj na kampaň, akou bola svojho času Každá piata žena. To Slovákov naučilo myslieť o násilí v rodinách z pohľadu štatistiky ako o fenoméne, ktorý si pýta riešenie.

Premiér Ódor si vybral na odštartovanie témy odlivu mozgov formu listu, ktorým sa obracia na maturantov prijatých na školy mimo SR. Môže sa to zdať ako kus papiera popísaný motivačným newspeakom, ale udržiavanie kontaktu s odchádzajúcimi je osvedčená forma, akú praktizujú aj západné školy a univerzity.

U Ódora zároveň testujú novú formu komunikácie štátu s občanmi, ktorá sa nevyznačuje zákazmi, príkazmi, trpným rodom a odcudzujúcim žargónom, ale pozýva k spoločnému stolu a dielu.

Otras týždňa podľa Nataše Holinovej

Vražda v Dubnici.

Štyridsaťročnú ženu zabil mačetou človek, ktorý ju dlhodobo prenasledoval a orgány činné v trestnom konaní o tom dlhodobo vedeli.

Ktokoľvek bude vyšetrovať, čo urobili orgány správne a čo nesprávne, musí nevyhnutne prísť k dvom záverom.

Obeť žila v krajine, ktorá nemá vybudované funkčné mechanizmy na to, aby ochránila svojich občanov a občianky, keď ich napríklad prenasleduje nepríčetný budúci vrah. Čo sa v prípade od začiatku dialo, podrobne zreferoval policajný prezident Štefan Hamran, ktorý naozaj nepôsobí dojmom, že by mu vražda bola ľahostajná.

(A áno, reakcia Roberta Kaliňáka, ktorý sa nezabudnuteľne vyškieral ešte zaživa Jánovi Kuciakovi pre Kočnerovo vyhrážanie, je nebotyčná bezočivosť.)