Čo sa to stalo s Bratislavou?! (český zápisník)

Je príjemné k vám zájsť a čoskoro to zase rád urobím.

Autor je komentátor českého spravodajského webu Seznam Zprávy

Tento týždeň som sa odvážil prísť po dvoch rokoch znova do Bratislavy. Za tie dlhé roky, čo tam chodievam, to bola asi najdlhšia pauza – niežeby sa mi mesto niečím sprotivilo, len sa mi tu minulý pobyt v júli 2021 neplánovane predĺžil o desať dní v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb (ešte raz ďakujem za všetko), takže som si hovoril, že to radšej nebudem chvíľu pokúšať.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ďalšie riadky berte, prosím, s dávkou tolerancie, ako úplne povrchný pohľad pravidelného návštevníka.

Bratislava sa počas mojej neprítomnosti zase o kus zmenila. K lepšiemu. Slogan „Little Big City“ mi na začiatku minulého desaťročia pripadal dosť sebavedomý, dnes však sedí.

Bratislava vyzerá ako mesto, ktorého obyvatelia sa rozhodli, že sa im v ňom bude dobre žiť. A že to síce nie je niekdajšia imperiálna metropola typu konkurenčnej Viedne či Budapešti, ale miesto, ktoré našlo svoj štýl, atmosféru a ako hovoríme my Česi, „šmrnc“.