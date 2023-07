Slovenské voľby budú ako nákup v zlom kníhkupectve (píše Arpád Soltész)

Demokracia je v stave solídnej neistoty, ale zatiaľ rozhodne nie je mŕtva.

Septembrové voľby nemajú ako dopadnúť dobre, ale to naozaj nemusia. Stačí, ak sa neskončia pohromou, a o volebnej pohrome môžeme hovoriť v jedinom prípade – keď výsledok spôsobí, že ďalšie slobodné a férové voľby už nebudú.

To nám po (nie veľmi) dlhom čase opäť hrozí, obavy sú namieste, panika a zmätok však ničomu nepomôžu. Kto sa pustí do boja, rany aj dostáva. Slovensko dnes bojuje samo so sebou, bez modrín a škrabancov z toho nevyviazneme. Kým však bojujeme, stále je šanca, že neskončíme na zemi.

Čo vlastne znamená, že voľby dopadnú dobre? Keď vyhrajú naši? To sú ktorí? Pravica? Ľavica? Liberáli? Konzervatívci?

To predsa závisí výhradne od toho, kto číta tieto riadky, aspoň do okamihu, kým nehrozí oná pohroma. Potom sú „naši“ všetci zmienení, pretože každý z týchto hodnotových prúdov je súčasťou liberálnej demokracie. Iste, konkurujú si, súperia, no nie sú nepriatelia.

Nepriateľom sú „neliberálni demokrati“, čo je termín, ktorým sa radi označujú ostýchaví fašisti. Spoznáte ich podľa toho, že svoj politický vzor vidia vo Viktorovi Orbánovi alebo Vladimirovi Putinovi. Majú pocit, že prichádza ich čas, a nie celkom neoprávnený.

Nie je človek, nie je problém

Predvolebná frustrácia ešte nikdy nedosiahla takú mieru ako teraz, no má rovnakú príčinu ako každá iná. Zle nastavené očakávania. Najškodlivejšia je predstava, že raz by už konečne mohol prísť politický spasiteľ, ktorý vyrieši všetky naše problémy. Demokracia takto nefunguje.

Zo spasiteľov sa zákonite vykľujú zločinci alebo blázni. Spasiteľ totiž vie, čo je pre vás dobré, a dá vám to, aj keby ste na to mali skapať. Pre vyššie dobro musíte strpieť aj veľké zlo, či už chcete, alebo nie.

Na výber vám dáva iba demokracia. Hovorí sa tomu sloboda. Nie je náhoda, že návod na riešenie všetkých problémov najotvorenejšie pomenoval práve Josif Vissarionovič Stalin: „Je človek, je problém. Nie je človek, nie je problém.“

Všetky problémy ľudstva môže definitívne vyriešiť jadrový holokaust, prípadne zrážka Zeme s asteroidom. Diktátor lokálneho významu, hoci by sa neštítil ani genocídy, vyrieši iba vlastné problémy. Tie, ktoré má s vami, otravnými, nevďačnými, nehodnými ľuďmi.

Politická súťaž v mantineloch liberálnej demokracie, i keď nikdy nenaplní všetky vaše túžby a neuspokojí každú vašu potrebu, je rozhodne bezpečnejšia, dokonca aj pre fanúšikov rôznych diktatúr. Lavrentij Berija by vedel rozprávať. Alebo Ernst Röhm.

Hoci je demokracia bezpečnejšia ako iné formy spoločenského poriadku, dokonalá, samozrejme, nie je. Napríklad sa musíte vyrovnať s tým, že aj keby ste sa stali predsedom vlády či dokonca generálnym prokurátorom, čo je jediná funkcia v našom ústavnom zriadení, ktorá sa môže vykonávať s autoritou samoderžavia, nikdy nebude úplne po vašom. Vždy budete musieť robiť kompromisy, pretože nikdy nemôžete vyhovieť všetkým a nikdy všetci nevyhovejú vám.

Ako občan si musíte stanoviť priority, ujasniť si, čo je pre vás najdôležitejšie, a to od roku 1998 nebolo jednoduchšie. Vtedy sme boli na východe a ukázalo sa, že väčšina z nás chcela na západ. Dnes sme na západe a budeme zisťovať, či sa väčšina z nás nechce vrátiť na východ.

Konkrétna volebná ponuka nemusí byť lákavá, ale je stále dostatočne široká, aby pokryla širšie spektrum potrieb a záujmov než holé zachovanie alebo odmietnutie demokracie a západného spôsobu života.