Kauza mala mať veľmi rýchlo koniec hodný rádia Jerevan: nešlo o ruský cintorín a nebol zničený.

Je ťažké uveriť, že sága Ladomirová sa ešte neskončila. A generálny prokurátor Maroš Žilinka si ide tvrdohlavo svoje, lebo sa asi rozhodol, že trestný čin hanobenia miesta posledného odpočinku si hoci aj vyčaruje.

Na začiatku bol hoax vypustený ambasádou teroristického štátu, ktorý vedie proti nášmu susedovi Ukrajine útočnú vojnu s rozsiahlymi útokmi na civilné obyvateľstvo, civilnú infraštruktúru a energetickú štruktúru. Ambasádu štátu, ktorý je podozrivý zo závažných vojnových zločinov, sme nechytili za golier a nevyhodili von oknom, ale tu a tam jej vychádzame v ústrety užitočným idiotstvom pri rozširovaní piatej kolóny.

Podaktorí sa spolu s ruskou ambasádou ovievali vejármi, už keď neznámy autor oblial Slavím ukrajinskými farbami namiesto toho, aby naň trebárs premietal fotky z Buče alebo Mariupola. To však stále bola iba záležitosť interpretácie.

No pustiť do sveta čistú dezinformáciu, že hroby padlých (ruských) hrdinov boli na príkaz starostu obce Ladomirová zrovnané so zemou, bola aktívne hodená sieť, do ktorej sa okamžite chytil aj Žilinka.

Kauza mala mať veľmi rýchlo koniec hodný rádia Jerevan: nešlo o ruský cintorín a nebol zničený. Lenže nemala.