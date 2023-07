Pred voľbami v '98 bolo vo vzduchu cítiť, že ide o veľa

Emócia a chápanie dôležitosti zatiaľ chýba.

Autor je sociológ, člen iniciatívy Svet medzi riadkami

V Banskej Bystrici, v miestach, kde dnes stojí veľké nákupné stredisko a v minulosti stávali cirkusové šapitá rozložené na rozsiahlej, nahrubo zarovnanej plošine medzi mestom a Fončordou, kedysi ktosi (kto vie, ten vie) nasprejoval na jeden z pilierov estakády veľký symbol kampane Rock volieb 1998. Stojac na semaforoch či vyberajúc zákrutu pri odbočovaní, sa tomu grafiti nedalo vyhnúť.

Do svojich prvých volieb som mal na konci mečiarizmu stále ďaleko. No tie voľby zosobnené v mojich očiach týmto grafiti, ale napr. aj tričkom s nápisom „Mečiar klame“, ktoré som si s nadšením kúpil na burze a ktoré mi rodičia v obavách o zdravie zakázali nosiť na verejnosti, formovali moje vnímanie volieb a politiky. Dodnes si pamätám emóciu pred nimi, cez ne aj po nich. Vo vzduchu bolo cítiť, že ide o veľa a že to nie je celkom zábava.

Dnes ide opäť o veľa, opäť nás čakajú kľúčové voľby. No tá emócia a vôbec, porozumenie, že ide o veľa, zatiaľ akosi chýba.