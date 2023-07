Ukrajina v NATO je bytostným záujmom Slovenska

Ukrajinská integrácia do euroatlantických štruktúr kole oči Kremľu aj jeho piatej kolóne na Slovensku.

Autor je poslanec Národnej rady SR za SaS

Predstavme si, že by sme mali po júnových parlamentných voľbách a na summit aliancie do Vilniusu by cestovala prezidentka s čerstvým mandátom parlamentnej väčšiny Smeru, Republiky a SNS a Ficovho kabinetu. Aký postoj k členstvu Ukrajiny by na ňom musela v mene Slovenska tlmočiť?

Ficov, ktorý pred piatkovou bleskovou návštevou prezidenta Zelenského na Slovensku bez štipky hanby predostrel verejnosti, že členstvo Ukrajiny v NATO je proti našim národným záujmom?

„Ukrajina nepatrí do NATO a je veľmi dôležité dať Ukrajine bezpečnostné záruky, tak z východu, ako aj zo západu, aby existoval nejaký nárazník medzi NATO a Ruskou federáciou. Tento nárazník by mala tvoriť Ukrajina, ale samostatná a suverénna, so všetkým, čo k tomu patrí,“ vyhlásil Fico na tlačovej konferencii. Zabudol len dodať, že pod večnou kuratelou Kremľa.

Predpokladám, že prezidentka by sa do Vilniusu ani neunúvala odcestovať a tlmočiť takýto nezmyselný postoj, keď pravý opak je pravdou. Pretože členstvo Ukrajiny v NATO je naším bytostným národno-štátnym záujmom.

Dôležitá integrácia

Ukrajinská integrácia do euroatlantických štruktúr od nepamäti klala oči Kremľu i jeho piatej kolóne u nás. Najmä v osobe Roberta Fica a Andreja Danka, nehovoriac o Milanovi Uhríkovi. Najradšej by ratolesťami mieru utierali slzy Rusku a pritom Ukrajinu vytreli z mapy sveta.

Prečo Ukrajina už dávno nepokročila v integrácii do aliancie, keď už v roku 2008 na summite v Bukurešti naliehavo žiadala pod hrozbou ruských vyhrážok o členstvo? Spytovať svedomie by si mohli diplomati najstarších členských krajín, ktorí odmietli Ukrajinu a Gruzínsko v akejkoľvek podobe prichýliť do svojej bezpečnostnej zóny. Podcenili imperiálne chúťky autokratického Ruska. A Kremeľ medzičasom tvrdo propagandisticky pracoval a našiel živnú pôdu pre svoje záujmy. Najžírnejšiu azda na Slovensku.

Tvrdením, že Ukrajina nepatrí do NATO, Fico a spol. zároveň popierajú jej suverenitu a princípy medzinárodného práva. Predstavme si, že by niekto zvonka popieral právo Slovenska vstúpiť do EÚ alebo NATO. Tí istí politici by sa ohradzovali, ako si niekto môže dovoliť siahať na naše suverénne právo obhajovať záujmy Slovenska.

Bez nášho členstva v euroatlantických štruktúrach by bolo Slovensko vystavené rovnakým hrozbám ako Ukrajina. Záujem Kremľa a ničím nepodložený pocit vlastného ohrozenia je však pre nich princípom, ktorý popiera aj toľko nimi skloňované právo suverénne rozhodovať o svojom osude.

Aká bude „suverenita“ Slovenska, keď prevezmú moc? Taký Fico rád poslúži na čele piatej kolóny ruským záujmom, ak si tým bude môcť zachrániť kožu pred stíhaním nielen seba samého, ale aj svojich kumpánov.