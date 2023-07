Je to jednoduché. Schvaľovanie vojny a zločinov proti ľudskosti nepatrí do verejného priestoru (komentár)

Zvlášť akadémia má na to dbať.

Keby dnes pedagóg či akademik kričal, že holokaust bol v poriadku, okupácia Sudet a vpád do Poľska tiež a ešte by aj vyzýval Spojencov, aby sa vzdali, lebo nemajú šancu, zrejme by sa na svojej pozícii neohrial. A navyše by ho riešila NAKA.

Je to totiž také jednoduché. Kto popiera, schvaľuje, spochybňuje, hrubo zľahčuje genocídium, zločiny proti mieru, zločiny proti ľudskosti alebo vojnové zločiny, nielenže nepatrí do verejného života, za katedry stredných či vysokých škôl a do verejného priestoru.

Podľa slovenského trestného zákona mu za to hrozí aj paragraf s väzením až na tri roky.