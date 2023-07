Správa o stave krajiny podľa Ireny Brežnej.

Autorka je spisovateľka a novinárka

Zo Slovenska počuť samé dobré správy.

Bývalý premiér odišiel do exilu do Bieloruska, na twitteri sa objavili snímky, ako sa premáva na traktore po rozoranej celine po boku s hostiteľom, ktorý ho otcovsky učí riadiť, a to nielen ťažký stroj.

Našinca sotva spoznať, stratil svoj urazený výraz tváre, politická klíma v Minsku mu očividne prospieva. Odkázal, že sa nehodlá vrátiť, a preto nebol vyhlásený štátny smútok.

Banskobystrickí tvrdí chlapci sa začlenili do Wagnerovej skupiny ako zahraniční žoldnieri. Namiesto toho, aby sa museli podrobiť povinnému výcviku, im ruský znalec podsvetia uznal, že Národná rada sa skutočne hodí na získanie bojových skúseností, nebyrokraticky ich vyzbrojil a poslal na front.