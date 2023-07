ZKH píše: Kvalita života sa meria kvalitou vzťahov

Súhrn týždňa Zuzany Kovačič Hanzelovej.

Sedím v Banskej Bystrici a som trochu nervózna. Vôbec nie z večernej predvolebnej debaty. Nemávam trému ani stres z práce. Máme sa stretnúť po diskusii s mojou najlepšou kamarátkou, s ktorou sme sa nevideli nekonečné tri roky.

Možno si poviete, že asi nie je najlepšia, ale je. Život sa stal, začalo to dvojročným covidom a inými mestami, v ktorých žijeme, pokračovalo deťmi a pomedzi to sa jednoducho dial život.

Snažili sme sa stretnúť, poslali si kvety na narodeniny, ale nedalo sa lepšie. Nevedeli sme lepšie. Ani jedna z nás. Ak si občas nedáte pozor, môže sa vám to stať aj s dlhoročnými, pevnými a hlbokými priateľstvami.

Môžem vám povedať len toľko, že to malo šťastný koniec. Čudných bolo prvých pár minút, potom to opadlo. Tri roky sa však dobehnúť nedajú. Zrazu sme sedeli na večeri a snažili sa rozpovedať vážne veci, ktoré sa zatiaľ v našich životoch udiali. Aj také, pri ktorých sme mali obe byť. Pri sebe navzájom.

Po ceste do Bratislavy ma za volantom prepadol smútok kombinovaný s úľavou. Akoby vám chýbalo v živote jedno koliesko a našli ste ho zapadnuté za sedačkou. To je tá úľava. Smútok preto, že vám toho prosto veľa uniklo. Obe sme mali veľmi ťažké obdobie, obe sme prežívali podobné trápenia. Dobrá správa je, že sa to dá napraviť.

O vzťahy sa treba starať. Je to ako polievanie kvetín. A to staranie sa nejde bez stretávania sa. Drvivou väčšinou som ja poháňačkou stretnutí - píšem, kým sa nedohodneme. Poháňam baby, aby sme zladili kalendáre, stretli sa. Ak sme sa nevideli už viac ako mesiac, je to vážne. Musíme sa. A ak z toho vypadnete, je ľahšie reštartovať to po troch mesiacoch než po troch rokoch.

Začínam pozorovať, že ako sa s kamarátmi blížime pomaly k štyridsiatke, sme akosi viac dobití životom. V mojom okolí je veľa depresií, úzkostí, panických atakov a problémov v pároch. Akosi po tridsiatke nachvíľu odíde bezstarostnosť, a krásu života načas prehluší ťažoba. Ale aj to je len dočasné.

Pomáhajú nám v tom práve vzťahy - všetci vedci a odborníci hovoria, že kvalita života sa meria najmä podľa kvality vzťahov v našich životoch. Preto mám pre vás dnes jedinú radu - nestrácajte tri roky ako ja, ako my. Dvihnite telefón a rovno zavolajte. Hneď teraz. To je moja rada na tento týždeň.

Podcast týždňa: Daj NATO!

Málokedy chválim počiny úradníkov v našom fachu, pretože veľmi nie je čo. Podcastov je veľa, robia si ich úrady, ministerstvá aj firmy a zväčša to býva utrpenie.

Podcast Daj NATO však taký nie je - dvaja úradníci (diplomati) Peter Bátor a Michal Adam sú dlhoroční kamaráti a je to počuť. Sú zábavní, rozumejú sa do svojej témy obrany a zahraničnej politiky a volajú si skvelých hostí.

Nedávno v podcaste bola Veronika Cifrová Ostrihoňová, tentoraz tam zavítal nový minister obrany Martin Sklenár. Odľahčená výborná forma o inak náročnej, niekedy aj trochu nudnej téme diplomacie. Dajte si Daj NATO, neobanujete.

Video týždňa: Diskusia v Bystrici

Tento newsletter vychádza v písomnej forme v piatok o šiestej ráno. Dnes vyjde na obed aj záznam našej prvej predvolebnej diskusie, ktorú sme v stredu organizovali v Banskej Bystrici.

Duel medzi predsedom Progresívneho Slovenska Michalom Šimečkom a štvorkou kandidátky SaS a exministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou bol kultivovaný, zaujímavý a navyše bol nátresk a prišlo neuveriteľne veľa ľudí.

Trochu sme sa obávali formátu mimo Bratislavy - či to ľudí bude zaujímať, či vôbec prídu. A prišli.

Vypočujte a pozrite si našu diskusiu zo záznamu. Dozviete sa, aký je rozdiel medzi SaS a PS, či niekto z hostí skúšal marihuanu, aj to, aké majú plány so Slovenskom, ak by voľby vyhrali.

Hudobná bodka: Elton John

Elton John má za sebou posledný koncert jeho kariéry. Ak ste ešte nevideli film Rocket Man, mali by ste to okamžite napraviť. Dokonca aj môj muž, ktorý naozaj nemá rád muzikály, uznal, že Rocket Man o živote Eltona Johna je výnimočný počin.

Dnešnou hudobnou bodkou je Eltonovo vystúpenie z roku 1985, v ktorom spieva jednu z mojich najobľúbenejších piesní - Bennie and the Jets. Užívajte si leto, a pri Bennie and the Jets si pokojne aj zavrťte bokmi.

Toto bolo šesťdesiate tretie vydanie newslettra ZKH píše. Ďakujem, že nás čítate a počúvate.

