Kto by mohol zostaviť vládu? Kto by šiel s Ficom? A aká je demokratická alternatíva?

Poznáme definitívny zoznam strán, ktoré sa budú uchádzať o hlasy voličov, poznáme už aj vyžrebované volebné čísla, ktoré budú strany používať, a v piatok sme spoznali už aj prvý prieskum, ktorý zachytáva voličské nálady.

A ak chceme pomýšľať nad stabilnou prozápadnou a demokratickou vládou, nevyzerá to dnes dobre.

Smer je už stabilne prvý a rastie aj Republika. Progresívne Slovensko síce tiež stúpa a je na druhom mieste, no stráca partnerov. Do parlamentu by sa nedostala žiadna z menších demokratických strán ako Demokrati, Modrí či Maďarské fórum, no pod hranicou zvoliteľnosti skončila aj SaS. A mimochodom, aj koalícia OĽaNO-KÚ-ZĽ, ktorá síce získala 6,9 percenta, ale potrebuje ich sedem.

Do volieb je, samozrejme, ešte relatívne ďaleko a preferencie strán sa môžu za ten čas výrazne zmeniť.

Poďme sa však pozrieť, čo by takéto výsledky znamenali pre zostavenie vlády. Ako by možnosti zmenilo, keby sa do parlamentu dostala či už koalícia OĽaNO-KÚ-ZĽ, alebo SaS, alebo SNS?

Ako môžu vyzerať možné vládne koalície? A aké iné veci z najnovšieho prieskumu NMS Market Research pre denník SME vyplývajú?

