Voľby 2023: Začnime tým, koho určite nevoliť (píše Samo Marec)

Počúvajte ľudí, ktorí majú osobnú skúsenosť.

Rómov jednoducho nepovažujeme za ľudí ako my. Zároveň však chceme, aby z nich boli ľudia ako my. (Zdroj: archív SME/Ján Krošlák)

Autor je prekladateľ a publicista

Tento rok som na Pohode moderoval jednu z najťažších diskusií. Nie na Pohode, ale vo svojom živote.

Zúčastnili sa na nej otec Daniela Tupého, matka Martiny Kušnírovej, otec Jána Kuciaka a Milan Hudák.

Milana možno nepoznáte: volá sa síce Milan, ale všetci ho volajú Igor. Ako jedinému som mu tykal; poznáme sa z osady v Moldave nad Bodvou.

Všetkých týchto ľudí spája mimoriadne ťažký osud, lenže ste na festivale a tú ťažobu nechcete hádzať na publikum.

Tú ťažobu nechcete hádzať na publikum, ale práve preto tam tí ľudia zároveň prišli: aby dali najavo svoju podporu a o tej ťažobe počúvali.

No a hoci ľudia tam prišli preto, aby o tej ťažobe počúvali, všetko už vlastne bolo povedané. Od vraždy Daniela Tupého uplynulo takmer osemnásť rokov, od razie v Moldave desať, od vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej viac ako päť.

Dlho som rozmýšľal, ako sa pýtať tak, aby tam zaznelo všetko, čo tam zaznieť má, ale aby sme sa zároveň neopakovali. A aby sme sa zároveň aj opakovali, lebo niektoré veci treba opakovať dookola.

Rozumiete tomu paradoxu.

Spoločné Slovensko

Na pódiu boli ľudia, ktorí pochádzajú z úplne odlišných prostredí, inak rozmýšľajú, inak rozprávajú a majú za sebou úplne iné životné príbehy. Napriek tomu majú niečo spoločné.

Všetkým sa im totiž stala zásadná tragédia, presne taká, o akej celý život veríte, že sa vám vyhne, pretože nemá žiadne racionálne zdôvodnenie. Prečo práve vám a prečo takto?

Všetkých ich spája aj to, že hoci ide o úplne odlišných ľudí, ich tragédie majú jedno spoločné: žijú na Slovensku.

Keby na Slovensku nežili, tieto tragédie by ich nepostretli, na tom pódiu by sa neocitli a nesymbolizovali by to, čo symbolizujú: teda v jednej, druhej alebo tretej podobe zlyhanie Slovenska. Myslíte, že snívali o tom, ako raz budú z pódia rozprávať o tom, čo sa im stalo? Sotva. Vymenili by to za čokoľvek.

Keď sme sa rozprávali, spájalo ich aj toto: nezaznelo, koho na jeseň voliť, ale celkom jasne zaznelo, koho nevoliť. Hádajte, kto to bol. Všetky tri prípady takým alebo onakým spôsobom súvisia so Smerom.

Samozrejme, že sa to môže stať aj vám

Kľúčová otázka znie, či sa niečo podobné môže stať aj vám, no a odpoveď je áno. Prečo nie?

Daniel Tupý, Ján Kuciak a Martina Kušnírová sa predsa nedopustili ničoho, prečo by mali byť mŕtvi. Ich rodičia neurobili nič, prečo by mali byť na tom pódiu.

Igor Hudák neurobil nič, prečo by ho polícia počas razie mala (spolu s desiatkami ďalších) zmlátiť a potom sa ich ešte aj snažiť potrestať za to, že o tom hovoria.