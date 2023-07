Nechceme sa stať súčasťou dejín, ktoré bude história interpretovať ako súhrn omylov.

Autorka je režisérka

Starší muž sa opiera o pult, vlasy má prerednuté, oči unavené. Hovorí a hovorí, dve tretiny sú balast. Je horúci pondelok, stred júla v roku 1989.

Na pódiu kultúrneho domu v Červenom Hrádku je nevkusná scéna vo farbách štátnej trikolóry. Dlhý stôl prikrytý červeným súknom, na ňom kratší biely obrus, zadná blankytná opona z lesklého saténu. Rečnícky pult hyzdia hviezda, kosák, kladivo a Miloš Jakeš potiaci sa v hnedom obleku.

Ešte to nevie, ale jeho prejav nezmazateľne vstúpi do dejín, stane sa demonštratívnou ukážkou rozpadu najvyšších štruktúr KSČ. Obecenstvo bojuje s driemotami. Ťažko uveriť, že tu nesedia ako výsledok Formanovho komparzu, títo straníci s nadváhou, s cestovitými tvárami a prepotenými fľakmi v podpazuší. Prejav sa zrazu zvrtne na tému, ktorej do nohy rozumejú, na krčmu.

„Jestli dáváme někomu nějakou hospodu malou, kde jsme měli jednoho člověka, a platili sme ze státní pokladny každej měsíc 4000 ztráty na tu hospodu,“ vysvetľuje generálny tajomník KSČ, „pak je asi lepší ji dát jemu, i když on si tam možná vydělá daleko více než předtím. Tu sme to v minulosti trochu prošvihli, abych tak řekl, s tou socializací.“