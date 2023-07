Vpísané do kože

Keď sa dnes ľudia vyzlečú, povedia o sebe viac, ako keď sme nemali tetovacie salóny.

Autorka je lekárka a spisovateľka

Kupko je už pomaly zaujímavejšie ako deviatacké lavice i verejné toalety. O pár rokov to začne byť zábava v domovoch dôchodcov, napísala známa po prvej tohtoročnej návšteve kúpaliska.

Na kúpalisko nechodím, ale tetovania vídavam celý rok. Aj keď už dávno neplatí, čo nás kedysi učili – že je to symptomatické pre väzňov, vojakov či námorníkov –, stále sú to osobité správy o ich nositeľoch.

Okrem obrázkov, ktoré majú stúpajúcu umeleckú úroveň (ako by povedal snobský major Winchester zo seriálu M.A.S.H.: tetovanie je spôsob, ako prostý človek investuje do umenia), sú to totiž najmä rôzne mottá či citáty. Kedysi bývali v pamätníčkoch, dnes sú priamo na obale z pravej kože; občas aj s gramatickými chybami.

Často majú charakter afirmácií, inokedy je to koláž dátumov rôznych životných udalostí. To sa v tom domove dôchodcov nakoniec môže hodiť.