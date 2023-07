V čom by sa mohla budúca slovenská vláda inšpirovať koalíciou Petra Fialu (píše Petr Šabata)

Dobrý politik si nepletie energickosť a silu.

Autor je šéfredaktor českého denníka Právo

Keby po voľbách vznikla mnohočlenná demokratická koaličná vláda, mohla by si vziať poučenie zo života širokej českej demokratickej koaličnej vlády. Kabinet Petra Fialu pracuje už rok a sedem mesiacov, preverilo ho niekoľko kríz, vyvolaných ruskou agresiou na Ukrajine, aj české predsedníctvo v Rade EÚ.

Výsledky má rôzne, ale je malý zázrak, že si päť koaličných strán s odlišnými programami ešte verejne nevošlo do vlasov. Vládnu síce hrboľato, ale spoľahlivo.

Kde sa vzorne splnené úlohy (reakcia na vojnu), prekonané maléry (veľmi nepopulárne a zle vykonané zníženie valorizácie penzií) a pokoj zbraní berú? Nová vláda v Bratislave by sa mohla inšpirovať jej prednosťami i chybami.

Slovenský Fiala?

Predsedu budúcej vlády určí volebný výsledok, nebude príliš priestor na vyjednávanie. V prípade Petra Fialu rozhodli voliči dobre – predseda koalície Spolu (tesne porazila ANO Andreja Babiša) je príkladom pokojného, neagresívneho, trpezlivého politika, akého päťčlenná koalícia na čele nutne potrebuje.

Profesor politológie a predseda ODS nezvyšuje hlas, nedráždi koaličných partnerov výrokmi na sociálnych sieťach a dokáže podržať ministrov z iných strán. Občas zaznie kritický hlas, že nie je žiadny líder, a tak koaličná vláda nerieši zásadné problémy (dôchodková reforma) dosť odvážne a dôsledne.

Pravdou je, že niektoré vládne výkony sú podivuhodným zlepencom názorov piatich strán a majú ďaleko od ideálu. To je však daň za trvalosť a pevnosť koaličného projektu.

Podľa júlového volebného modelu NMS pre SME by sa demokratická vláda skladala ťažko, ale ak, bol by jej predsedom najskôr Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska. Politologické vzdelanie má lepšie ako Petr Fiala, chýbajú mu však jeho politické skúsenosti. Tie sa v krehkej viacčlennej koalícii budú vyvažovať zlatom.

Možno najpresnejší postreh o vodcovskej osobnosti mal bývalý kancelár Konrad Adenauer, ktorý po druhej svetovej vojne za štrnásť rokov v úrade vrátil Nemecko do Európy: Štátnik si nesmie pliesť energickosť a silu.

Český Matovič?

Koaliční Piráti stále fungujú na princípe priamej demokracie – o každom dôležitom rozhodnutí hlasuje elektronicky všetkých 1177 členov strany. Nedávno tak odsúhlasili, že zotrvanie Pavla Blažka (ODS) vo funkcii ministra spravodlivosti ohrozuje dôveru v spravodlivosť a právny štát, aj plnenie vládneho programu.

Brniansky advokát, prezývaný Don Pablo, naozaj nie je príkladom čitateľnosti a férovosti a bolo by lepšie, keby sa ministrom Fialovej vlády nikdy nestal. Lenže je to kľúčový muž zákulisia českej politiky, ktorému Petr Fiala vďačí za zvolenie do čela ODS a pokojné spolužitie s bývalým prezidentom Milošom Zemanom, ktorý vládu vymenoval.

Hlasovanie Pirátov by malo v normálnom svete potenciál rozbiť vládnu koalíciu, ale nakoniec to Fiala s Bartošom medzi štyrmi očami zahrali do autu. Čo síce nevyzerá dobre, ale umelecký dojem nemôže byť pri širokej koalícii hlavným kritériom hodnotenia.