Trump má plán pre Ukrajinu. Nepotešil (komentár)

Tri prípady, keď Trump riešil svetové krízy, veľkú nádej nedávajú.

Asi všetci sme chápali, v čo dúfali špičky slovenskej politickej rusofílie, keď citovali vyjadrenia Donalda Trumpa, že vojnu na Ukrajine ukončí do 24 hodín. Niektorí v tom dokonca videli dôkaz, že každá americká vláda môže okamžite priniesť koniec vojny, len súčasná to nechce.

Dúfali, že svet sa vráti do starých dobrých čias, keď nebude záležať na názoroch slabých, ale naopak, Trump vyhodí Zelenského od pomyselného rokovacieho stola a s Putinom sám dohodne, akú časť Ukrajiny si Rusko bude môcť ponechať.

Aký šok pre nich musel byť, keď Trump svoju víziu rozvinul (nie veľmi, len tak trumpovsky) – v skutočnosti má na Putina zaúčinkovať hrozba, že ak sa na mieri krajiny okamžite nedohodnú, príde ešte intenzívnejšie vyzbrojovanie Ukrajiny... Teda presný opak toho, čo žiadajú ľudia oslavujúci Trumpa.

Nehovorí to len o zradnosti lipnutia na Trumpových veľmi fluidných myšlienkach, lebo nebývajú veľmi premyslené. Predstava, že keby bol Trump prezident, Rusko by si nedovolilo zaútočiť, implikuje, že Putin a mocenská klika okolo neho si záujmy krajiny definujú podľa aktuálneho obyvateľa Bieleho domu.

Čo by teda bolo inak? Začal by Trump hromadne zbrojiť Ukrajinu už koncom roka 2021, keď Putin poslal na Západ podmienky, ktorými štáty východnej a strednej Európy vrátane Slovenska oberal o právo na suverenitu? Alebo by ustúpil a vrátil NATO pred rok 1997?