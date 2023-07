ZKH píše: Prezidentka mala jasne odpovedať na otázky. Nemá imunitu na kritiku

Súhrn týždňa Zuzany Kovačič Hanzelovej.

Keď som dnes išla z pracovného obeda, nastupovala som do auta v jednej z uličiek a naskytol sa mi srdcervúci pohľad. Parkovala som pri smetiakoch, a aj keď som si prichádzajúc k autu myslela, že starenka vyhadzuje smeti, v skutočnosti v nich hľadala potraviny a rozbaľovala jedno vrecko za druhým a preberala, či v nejakom niečo nenájde.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Aj som chvíľu rozmýšľala, či vystúpim a dám pani nejaké peniaze. Ale zdalo sa, že by ju to zahanbilo a ponížilo, a vôbec. Ako sa k tomuto zachovať? Desať eur ju aj tak nezachráni, akurát by si povedala, že panička si o nej myslí, že je chudera, a dáva jej peniaze. Tak som sedela asi päť minút v naštartovanom aute a riešila, čo robiť.

V týchto situáciách sa moje emócie vedia dosť rýchlo prepnúť do hnevu na politikov. Práve toto je totiž ich úloha. Identifikovať najzraniteľnejších a pomôcť im, aby sa nemuseli hrabať v kontajneroch pre jedlo. Najmä ak posledný rok zdraželi potraviny o takmer tretinu, je to kľúčové.

Poslanci síce na posledných schôdzach rozdávali, čo to dá, ale hocijako, hocikomu a bude nás to všetkých najbližšie roky stáť veľa peňazí. Vykrikujú o pomoci ľuďom, ale namiesto premyslených krokov rozhadzujú bezhlavo a predvolebne.

Zlostí ma to o to viac, že už dva roky diskutujeme, že nemáme poriadne nastavené životné minimum, príspevok na bývanie ani príspevok v hmotnej núdzi. Zdeformovali sme si celý systém preto, lebo bolo populárne každé volebné obdobie škrtať dávky (áno, pre rasistický postoj Slovákov k Rómom to bola vždy populárna téma). Pritom dávky vo veľkej väčšine poberajú domácnosti, v ktorých žijú jednotlivci. Možno aj táto stará pani, ktovie.

Politika je nuda a má byť nuda. Majú to byť vzorce, tabuľky, výpočty. Formulácie, paragrafy, precizovanie, pracovné skupiny. Nemá to byť vykrikovanie za pultíkom o tom, že pomáhame ľuďom. Pamätajte na to. Aby tá pani po voľbách naozaj dostala šancu na lepší a dôstojnejší dôchodok.

Prezidentka nemá imunitu

Neprináleží mi ako reportérke komentovať merito sporu exministra vnútra Šimka a policajného prezidenta Hamrana. Každý povedal svoj postoj, svoje argumenty, občan sa môže rozhodnúť sám. Čo mi však prináleží trocha viac, je komentovať, ak politici nedostatočne komunikujú.

Prezidentka Zuzana Čaputová si tak trocha zvykla na dve veci – že má akúsi imunitu a nikto ju nebude kritizovať, aj na to, že nemusí odpovedať na otázky. Zvyčajne sa jej darilo mať vyhlásenia, v ktorých odpovedala na väčšinu otázok. V poslednom období má však zodpovednosť vyššiu – vymenovala úradnícku vládu, čím de facto prebrala veľkú zodpovednosť na seba.

Nechať vyhniť spor v takej vážnej veci týždeň a potom sa postaviť pred občanov a poskytnúť vágne vyhlásenie bez otázok, to je až hanebné. Prezidentka, ktorá zle vybrala ministra vnútra a ešte mu musela odobrať poverenie, je povinná občanom vysvetliť, čo sa deje, prečo sa to deje a upokojiť situáciu. Žiadne vágne vyhlásenia o tom, že nikto nič neovplyvňoval, nepostačia. Osobitne nie v situácii, kde sa ďalší deň po prezidentke postaví pred médiá policajný prezident, hodinu a pol trpezlivo odpovedá na otázky a povie niekoľko závažných informácií o tom, že minister Šimko chcel prezidenta Hamrana zavolať na koberček v prítomnosti iného ministra a riešiť s ním živý prípad v jeho rezorte.

Prezidentka Čaputová neodpovedala na otázky, ani keď ohlásila svoju nekandidatúru. Vyberá si v poslednom čase ľahšie cesty, kde má istý výsledok a pod kontrolou aj nepríjemné otázky. Lenže tak líderstvo nevyzerá. Ak prezidentka vymenovala úradnícku vládu, je jej povinnosť normálne a jasne odpovedať na závažné otázky. A nie zbabelo sa skrývať za ochranku.

Naposledy sa takto v úrade prezidenta správal aj Andrej Kiska. Ako prvý zaviedol túto kultúru vyhlásení bez otázok – u neho bol skôr dôvod vlastná komunikačná opatrnosť a strach. Zuzana Čaputová v krátkom a nejasnom vyhlásení hovorila aj o tom, že chce vyvrátiť konšpirácie – práve to sa jej v stredu nepodarilo. Jej vágny postoj a neschopnosť odpovedať na otázky práve naopak dalo dezinformáciám a opozícii všetku muníciu na to, aby pálili. Nakoniec v tom policajný prezident zostal celkom sám a víťazne.

My, ktorí túto prácu robíme už dlhšie, si spomíname, že Ivan Gašparovič, nech bol akýkoľvek prezident, na otázky vždy odpovedal. Ak nemal tlačovky, dalo sa ho bežne odchytiť na oficiálnych akciách. Neraz sme ho takto mnohí naháňali s otázkami na vymenovanie Jozefa Čentéša, prípadne inými. A hoci mandát Zuzany Čaputovej sa chýli ku koncu, neznamená to, že nemusí odpovedať na relevantné a podstatné otázky. Prezidentka Čaputová imunitu na nepríjemné otázky nemá a bolo by dobré, keby si to uvedomila.

Podcast týždňa: Case 63

Drvivou väčšinou odporúčam v tejto rubrike non-fiction podcasty. Faktické, kde sa niečo dozviete, naučíte. Dnes to bude inak. Michal Adam v podcaste Daj NATO minulý týždeň na záver odporúčal práve tento podcast Case 63, ktorý je vlastne malá hraná rozhlasová hra. Každý diel má asi len 10 minút a má hviezdne obsadenie. Dve hlavné postavy tam hrá Julianne Moore a Oscar Isaac. Ide o sci-fi o cestovaní v čase a je to vynikajúce, nečakané, dramatické a napínavé. Ideálne na letné oddychové dni. Dajte si.

https://open.spotify.com/embed/show/4c9ZKaFtEKweSYOlYvxfvp?utm_source=generator

Video týždňa: Medvede, všade samé medvede

Keďže pred odvolaním ministra Šimka bol témou tohto týždňa medveď hnedý, podujala som sa pýtať odborníka, ktorý medvede sleduje desaťročia. S medveďmi sa v prírode stretol stovky ráz a pozná ich. Zároveň vie aj, čo robiť, aby nedochádzalo k napadnutiam človeka.

Ako iste tušíte, opatrenia sú to dlhodobejšie. Vystrieľanie stoviek medveďov, ako navrhuje Boris Kollár, ničomu nepomôže. Erik Baláž v našom rozhovore hovorí o tom, čo treba robiť, aby sme žili s medveďmi v mieri a v bezpečí. Hovorí o tom jasne, pokojne a bez emócií. Ak vás táto téma zaujíma, v aktuálnom videu týždňa práve Erik Baláž ponúka odborný a pokojný pohľad na tému.

Načítavam video... https://cdn.jwplayer.com/players/efvy2wik.html

Hudobná bodka: Letná náladička

Minulý týždeň Elton John, tento týždeň letná náladička. Pharrell Williams je pre mňa synonymom leta, jeho Frontin zostarlo a vyzrelo ako víno. Pesnička má už 20 rokov a pôvodne vraj Pharrel zložil túto pesničku pre Princa. Užívajte si leto, natierajte sa SPF a zostaňte zdraví. A tak ako minulý týždeň, aj tento si môžete pri závere tohto newslettera zavrtieť bokmi.

Toto bolo šesťdesiate štvrté vydanie newslettera ZKH píše. Ďakujem, že nás čítate a počúvate.

Prihláste sa zadarmo na odber newslettera ZKH píše. Prihlásiť odber>