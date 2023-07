Medvede sú v skutočnosti dymovou clonou. Pomôžu iba tým, ktorí sú autentickí

Politicko-spoločenský newsletter Kontext Jakuba Fila.

Sme uprostred letných prázdnin, politici sa rozbehli do regiónov, televízne diskusie neprebiehajú a najväčšie kalibre si strany nechávajú do horúcej časti kampane niekoľko týždňov pred voľbami. Vyzeralo by to, že by sme si všetci mohli trochu oddýchnuť, až kým.... medvede.

Nerád by som zľahčoval pocit ohrozenia bežných ľudí, praktické problémy poľnohospodárov či lesníkov ani prípady zranení, ktoré sa reálne stali. Rozumiem ľuďom, ktorí žijú v horských oblastiach a majú pocit, že pre nich akútny problém nikto dlhodobo neriešil.

Pokojne veďme diskusiu o tom, aké opatrenia by mali byť zavedené, aby obyvatelia vybraných oblastí netrpeli strachom, ale najmä reálnymi problémami. Ale táto diskusia má byť výsostne odborná, a nie na úrovni panických výkrikov na tlačových konferenciách.

Ale máme to tu. Peter Pellegrini spolu s prezidentom poľovníckeho zväzu hovorí „o cielenej a oficiálnej regulácii a preriedení stavov“, Boris Kollár sa sugestívne pýta, či „budeme konať, až keď medveď roztrhá prvé dieťa“, fašisti dokonca hovoria o medveďoch ako o „biologických zbraniach“.

Dymová clona

Medvede sú v skutočnosti dymovou clonou.

Na Slovensku máme množstvo skutočných problémov, ktoré treba riešiť a viesť o nich celospoločenskú diskusiu. Tisíce nadmerných úmrtí pre zlyhávajúce zdravotníctvo, zaostávanie detí v medzinárodných rebríčkoch vzdelanosti, odchod študentov a mladých odborníkov do zahraničia, nevyhovujúcu infraštruktúru, obrovské regionálne rozdiely, dosah klimatickej zmeny a mohli by sme pokračovať.

Je to ukážkový príklad, ako sa dá populisticky využiť zanedbaná téma a pretaviť do jednej z ústredných tém prázdninovej časti politickej kampane. Navyše ide o prípadovú štúdiu populizmu. Politici totiž:

Využívajú existujúci objekt – medveďa. Každý si ho vie predstaviť, väčšina z nás ho predsa videla na obrázkoch alebo v zoologickej záhrade.

Zveličujú hrozbu, ktorú môže spôsobiť medveď na zdraví alebo živote. Táto hrozba je navyše zreálňovaná pozorovaniami medveďov, ale tiež skutočnými útokmi.

Stavajú sa do roviny ochrancov ľudu, obyčajných Sloveniek a Slovákov.

Zavinenie hádžu na nezodpovedné imaginárne elity – v tomto prípade sa dokonale hodia aj ochranári či európska legislatíva.

Tému silno polarizujú. Ľahko sa v nej zaujíma hraničný postoj. Veď, kto nie je proti medveďovi, je automaticky proti nám. A teda proti ľudu, ktorý reprezentujú konkrétni politici.

A tak je medveď lákadlom všetkých politikov, ktorí, aj keď boli uplynulých takmer 12 rokov priebežne pri moci, nedokázali spraviť žiadne funkčné a zmysluplné opatrenia, aby tejto situácii zabránili.

A navyše dnes nemajú jasne uchopiteľné, a čo je dôležitejšie, autentické témy, na ktorých by vedeli osloviť konkrétne cieľové skupiny.

Ficovi migranti

Nepripomína vám to niečo?

Písal sa rok 2016, kampaň neprebiehala v horúcom lete, ale v zime. Len niekoľko mesiacov predtým prišlo do Európy z vojnou zasiahnutej Sýrie státisíce utečencov. Ich hlavná trasa viedla len niekoľko kilometrov od Slovenska cez Maďarsko a Rakúsko. Cieľom bola západná Európa, najmä Nemecko. Aj keď niekoľko stoviek z nich prekročilo slovenské hranice, väčšina z nich nemala ambíciu tu ostať.

Túto tému využil Robert Fico a jeho Smer a urobili z utečeneckej vlny hlavnú tému volieb. Minister vnútra Robert Kaliňák staval na hraniciach mobilné zábrany a jeho stranícky šéf v plamenných prejavoch varoval pred vytváraním ucelených moslimských komunít v slovenských mestách.

Ťažili napokon z toho fašisti, pre ktorých bola téma odporu voči utečencom autentickejšia. ĽSNS sa prvýkrát dostala do parlamentu.

Aj z medveďov skôr ako Sme rodina či Hlas budú ťažiť strany, ktoré autenticky a dlhodobo pracujú s lesníckou či poľovníckou cieľovou skupinou. Napríklad Republika.

Prieskumy totiž naznačujú, že zatiaľ sa najlepšie darí stranám, ktoré sú vo svojich postojoch a v predvolebnej kampani autentické - či už ide o Smer, Republiku, alebo Progresívne Slovensko. Naopak, nejednoznačnosť (Hlas) alebo experimenty (SaS) sa nateraz neosvedčili.

Horúca časť kampane

Medvede sa zrejme až takou silnou témou ako utečenci v roku 2016 nestanú. Ale sú ukážkou toho, ako dokážu populisti využívajúci sociálne siete vytvoriť v spoločnosti paniku a nastoliť úplne falošnú tému.

Spomeňte si na to, čo politici riešili počas leta, necelé tri mesiace pred voľbami, keď nabudúce budete čakať u lekára, vaše dieťa sa nedostane do škôlky či na gymnázium alebo budete sedieť v pokazenom vlaku s dvojhodinovým meškaním.