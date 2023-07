Sme tu, zakiaľ máme svetlo

Sú chvíle, keď by sa sedatíva hodili každému.

Autorka je režisérka

Hľadáme potok. Brodíme sa pomedzi lopúchy, ktoré nám siahajú vyše pása, každý kus nahej kože obsadia ovady. Zvyšok štábu sa v bielych dodávkach štverá rozbitými cestami do kopca, za poslednou zatvárame závoru, aby sme odradili motorizovaných turistov.

Každá motorka na kilometer od hercov znamená komplikáciu. V našom svete totiž motorky neexistujú. Ani nepremokavé turistické oblečenie, ani keksíky v celofánoch. Nakrúcame totiž rozprávku. Každý deň, kým máme svetlo.

Na hranici Oravy a Liptova sa vlnia stráne, divoké lúky s vysokými margarétami, do ktorých by Martin Benka vmaľoval sedliačky s motykami alebo pastiera s veľkou čriedou oviec. My robíme v princípe to isté.

Absolvent herectva v hlavnej úlohe pochádza zo Žitného ostrova, ovce dosiaľ videl iba na obrázku a na rakúskych sýtozelených briežkoch lemujúcich diaľnicu do Bibione. Z našich ovečiek sa teší až do chvíle, kým nie je nad slnko jasnejšie, že stoosemdesiatčlenné stádo scenár nečítalo a ani nebude.

Nasleduje drina a pot. Kostým váži tonu, hrubé kožené zápästníky mu odierajú kožu, spod klobúka sa rinie pot, ovce bľačia a zvonce na ich krkoch cengajú, zvukárovi by teraz každý praktický lekár bez diskusie predpísal lexaurin.

Skriptka hypnotizuje náhľadový monitor. Našich stoosemdesiat rozprávkových oviec má v ušiach trvalú trojuholníkovú plastovú značku, ktorú pre centrálny register hospodárskych zvierat musí mať každá ovca staršia ako šesť mesiacov. To už sme na sedatíva zrelí všetci.

S možnosťou, že ovca účinkuje v historickom filme, nikto z tých, čo koncipovali príslušné nariadenie, nerátal. Najbližšiu hodinu riešime neriešiteľné. Prizerajú sa nám bačovia neistého veku, môžu mať päťdesiat aj sto.