Lezú vám na nervy medvede? Predstavte si, že takto riadia štát (píše Samo Marec)

Prestaňte niečo očakávať od pouličných predavačov.

Autor je prekladateľ a publicista

Je leto, čiže sa žiada nič nerobiť, ale zároveň je pred voľbami, čiže niečo robiť treba, ale zároveň sa nikomu nič robiť nechce, ale percentá zároveň tlačia.

To je ideálna situácia na to, aby sa politici s vervou a nadšením vrhli do prvej veci, ktorá sa im naskytne, a vyjadrovali sa k tomu, čomu vôbec nerozumejú.

Hneď vám začnú ponúkať riešenia, pri ktorých sa najlepšie hodí názov knihy Petra Pišťanka a Dušana Taragela a volá sa Sekerou a nožom.

Je to hlúpe, lebo sa nevyrieši nič — ani to, čoho riešenie predstierajú, ani to, čo by riešiť mohli, ak by naozaj niečo riešiť chceli. Je to predstieranie činnosti a vyvolávanie paniky a všetko to pôjde dostratena – a to bude ešte aj dobre.

Posledné, po čom túžite, totiž je, aby riešenia problémov ponúkal nejaký Kollár, Kuffa alebo povedzme aj Fico.

Krátky zoznam mimoriadnych schôdzí

Vyskytli sa útoky medveďov na ľudí, čiže to bol dôvod, pre ktorý zasadal parlamentný výbor.

K medveďom sa vyjadrila prezidentka, ministri, Peter Pellegrini, Miroslav Suja aj Štefan Kuffa, no a asi vás neprekvapí, že keď sa k niečomu vyjadruje fašistický poslanec Suja, tak riešenie je strieľať.

Vyjadril sa aj Boris Kollár, ktorý ako vždy spomínal deti, čo je pochopiteľné, lebo Kollár nemá ničoho tak veľa ako práve detí.

Vyjadrili sa úplne všetci a hovorilo sa dokonca aj o mimoriadnej schôdzi parlamentu k medveďom.

Okrem toho sa však mala konať ešte aj mimoriadna schôdza o policajnom prezidentovi Hamranovi a mimoriadna schôdza o dofinancovaní samospráv. Demokrati — to je taká strana, ktorá má zatiaľ ešte niekoľko poslancov — navyše ponúkli svoje podpisy pod mimoriadnu schôdzu o výpovediach pediatrov.

Nakoniec sa žiadna mimoriadna schôdza k ničomu vôbec nekonala, no a otázka je, čo ste robili doteraz alebo či je len pred voľbami.

Chránime ľudí

Mám na medvede množstvo silných názorov. Často aj protichodných. Mám aj množstvo osobných skúseností a niekoľko blízkych stretnutí, lebo vo Vysokých Tatrách sa vám to stáva. Môžem ich vyvážiť niekoľkými vtipnými príhodami.